Pasapalabra est谩 cada vez m谩s interesante. El bote sigue creciendo poco a poco y se va acercando ya a la nada desde帽able cifra del mill贸n y medio de euros que, de momento, a煤n est谩 sin due帽o.

Los concursantes, Mois茅s Laguardia y 脫scar D铆az, llevan a sus espaldas numerosos duelos y cada tarde se vuelven a enfrentar en la pantalla de Antena 3 para intentar hacerse con un premio que convertir谩 en millonario al afortunado. Lo intentan y lo vuelven a intentar pero el bote de Pasapalabra no es tan f谩cil de conseguir.

El bote de Pasapalabra

Aunque son varias las ocasiones en que los dos concursantes se han quedado muy cerca de conseguir el bote de Pasapalabra, 茅ste no se ha dejado conquistar todav铆a. Y, pese a que a veces no parece haber ninguna posibilidad de que ninguno de los dos se lo lleve, la suerte se pone de parte de alguno de ellos y la emoci贸n en el plat贸 y en casa es casi palpable.

Eso fue precisamente lo que sucedi贸 en uno de los 煤ltimos programas, cuando uno de ellos estuvo a punto de apoderarse del gran premio de Pasapalabra ante la sorpresa y el asombro de todos los presentes. Fue Mois茅s, quien se qued贸 tan s贸lo a un acierto de conseguir los casi 1,5 millones de euros.

En el programa siguiente, el presentador, Roberto Leal, le confes贸 que se hab铆a llevado un buen susto y que hab铆a estado con el coraz贸n en un pu帽o al comprobar que pod铆a llevarse el bote. El conductor del espacio se interes贸 por c贸mo hab铆a vivido Mois茅s ese momento y el concursante admiti贸 que todo fue producto del azar y la buena suerte.

"La verdad es que me lo encontr茅 -admiti贸 Mois茅s Laguardia-. Es como si vas andado por el campo y de repente te sale una vaquilla. Pues hay que correr, hay que correr".

Y, aunque el concursante lo intent贸, lo cierto es que no lleg贸 a rematar el trabajo. "No me la sab铆a", reconoc铆a ante Roberto Leal, quien le asegur贸 que los ten铆a a todos "muy nerviosos" al ponerse s贸lo a una definici贸n de llevarse el bote de Pasapalabra.

A煤n as铆, la emoci贸n estuvo presente hasta el final y fue buena muestra del nivel de preparaci贸n que lucen los dos concursantes actuales. Y es que ambos son capaces de alcanzar el bote de Pasapalabra en cualquier momento.