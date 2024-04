Claudia y Mario son dos de los concursantes de la edición que se está televisando de Supervivientes. Ella no ha presentado un buen estado de salud durante las últimas semanas, presentando ciertos síntomas que han hecho saltar las alarmas del equipo médico del programa, como náuseas, mareos o angustia por la comida.

Evidentemente en este reality de Telecinco los concusantes se enfrentan a situaciones extremas, llevando su cuerpo al límite por la poca comida que pueden ingerir, como por las condiciones del clima. En definitiva, y haciendo referencia al nombre del programa, tratan de sobrevivir. Por lo tanto, es posible que este fuera el motivo por el que la influencer presentara estos problemas de salud.

El equipo médico sospecha que Claudia puede estar embarazada

No obstante, el equipo médico sospechaba que Claudia podía estar embarazada, y le dieron un test de embarazo para comprobarlo. El programa emitió el resultado en directo. Primero Claudia habló a solas con el presentador, y le reconoció que le "encantaría" estar embarazada: "Igual no es el mejor momento, pero sí, me gustaría. Me gustaría que fuera niña", confesaba.

Después Jorge Javier le preguntaba si quería conocer el resultado junto a Mario, a lo que ella responde de manera afirmativa. Cuando él llega, ambos desvelan que tienen acordado incluso el nombre del bebé: "A mi también me encantaría que fuera una niña, sería Valentina, ya está hablado", admite.

No obstante, las palabras del presentador no fueron las que la pareja deseaba: "Tenéis que seguir intentándolo". Tanto Claudia como Mario lamentaron esta respuesta, pero ella dejó caer que en un tiempo continuarán intentándolo: "Igual después de verano nos ponemos, ahora cuando salgamos de aquí me quiero beber hasta el agua de los floreros", bromeó.

Las emotivas palabras del padre de Claudia

Tras conocer el resultado, la pareja recibió unas emotivas palabras del padre de Claudia, que hicieron que a ella se le cayera alguna que otra lágrima: "Seguid muy felices, hay que seguir intentando buscar a esta niña que tanto esperamos todos y ser felices. Os quiero".