La emisión de 'El Hormiguero' se vio interrumpida ayer por gesto que dejó perplejos a los invitados del programa. Ellos eran Lola Índigo, David Bisbal y Eva González, quienes iban a presentar la nueva temporada de 'La Voz Kids'. Durante la grabación en directo, una mujer no pudo desaprovechar su momento en cámara y lo convirtió en el próximo "meme" viral.

'El Hormiguero', además de por sus llamativos invitados, es conocido por las dinámicas y juegos que incorporan a las entrevistas. En el programa de ayer, Trancas y Barrancas propusieron como juego una adaptación del famoso programa de música de los 90, 'Furor' presentado por Alonso Caparrós. Para este, se hicieron dos equipos, chicos contra chicas; es decir, Pablo Motos y David Bisbal contra Lola Índigo y Eva González. Finalmente, el grupo de las chicas resultó vendedor.

Tras esto, entre los aplausos del público, la cámara captó a una señora con gafas de sol sacando a relucir su dedo corazón. Al ver esto, Lola Índigo preguntaba desconcertada a producción, a la vez que imitaba el gesto: "¿Ha hecho así? ¿Por qué?". "Pero señora, ¿por qué ha hecho así usted?", le decía la cantante directamente a la espectadora.

Cuando el presentador y compañeros se enteraban de lo ocurrido, Mimi (Lola Índigo) y Eva le espetaban a la mujer varios "¿Cómo?", ya levantadas de la silla. Pablo Motos, como parte del equipo de los chicos, solo decía "Por lo visto, un señor ha hecho así. No lo sé, pero nosotros no hemos sido". "No puede ser", añadía Bisbal entre risas.

"Pero señora, ¿qué ha pasado? ¿No le ha gustado a usted que ganemos nosotras?", preguntaba Eva González acercándose a la audiencia, mientras la mujer le mandaba besos. Parece que no tenía malas intenciones. "¿Le ha pagado Pablo para que haga eso?", continuaba la presentadora. Entonces, micrófono en mano, llegaba el momento de contar su verdad: "Me han obligado, me han obligado", decía la protagonista de los eventos.

Eva le decía al presentador que él era el causante del gesto, según la versión de la mujer. Ante esto, Pablo Motos solo decía: "¿Yo? Bueno, en general suelo tener la culpa de todo, pero...", terminaba diciendo.