Susanna Griso ha arrancado la semana con un susto. La presentadora se ha puesto un día más al frente de 'Espejo Público', pero con un evidente cambio en su rostro que no pudo disimular aunque trató de no mencionarlo.

Tras la mesa política con la que arranca el programa, la presentadora no pudo evitar el tema después del comentario de una de sus colaboradoras. Elisa Beni, sentada a su izquierda, interrumpía a la presentadora para reprocharle no haberle dado paso.

"Hoy tengo el ojo a la virulé. Ya me lo está diciendo mucha gente. Me preguntan si me he solidarizado con Imanol Pradales porque también es el ojo izquierdo. Y será que pierdo visión por este lado", comentaba la presentadora explicando qué le ocurría.

¿Tengo que trabajar así?

"Esta mañana, yo misma me he dado miedo mirándome al espejo. Y he estado pensando: '¿Tengo que trabajar así o va a ser un casi atentado contra los espectadores?'", comentó mencionando el susto que se llevó al despertarse.

"Me dice Alberto que me da una mirada interesante. Hoy tengo ojo clínico, más que nunca", dijo tomándoselo con humor y desatando las risas en plató.