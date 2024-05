El juez responsable de la instrucción del 'caso Asunta', José Antonio Vázquez Taín, intervino en el pasado 3 de mayo en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco y dejó clara su opinión sobre la serie de Netflix.

En la ficción es el juez Malvar, interpretado por el actor español Javier Gutiérrez, un papel que el magistrado respeta, incluso llega a elogiar: "Creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido". Eso sí, reconoce que es un "gran actor" a quien no tiene "nada que reprochar".

Uno de los aspectos que más parece molestar al juez de 56 años es que se ha desaprovechado la oportunidad de centrar la atención de un caso tan mediático como este en la niña, de "darle una honra o un pequeño gesto de cariño a la niña, a la víctima. Me da mucha pena, era una niña muy especial, maravillosa, y creo que era el momento de hacer un drama en donde realmente pusiéramos en valor cómo pueden dos personas normales destruir por falta de empatía la vida tan brillante de una niña y privarla de su adolescencia, su vida y todo el futuro que tenía por delante", comentó el magistrado en el programa de Mediaset.

Eso sí, habla con conocimiento de causa, ya que empezó a ver la serie de Netflix pero se detuvo tras el primer capítulo: "He visto solo un capítulo y no voy a verla más", se expresó rotundo, y es que no le convence el enfoque sobre el crimen que le da la plataforma de streaming.

También destacó que en sus 26 años siendo juez está acostumbrado a que "las víctimas desaparezcan", ya que en la actualidad lo habitual es ver "muchas películas de narcos", pero no de "drogadictos que mueren" o "policías lo los atrapan".

El papel de la Justicia

El magistrado considera que la serie pone en entredicho el funcionamiento de la Justicia en España. "Me preocupa que se vuelva a cuestionar si la Justicia en España es correcta y si se manipulan las pruebas. Yo no juzgué a esas personas -refiriéndose a los padres de Asunta- , me encargué de la instrucción. A ellos les juzgaron nueve jurados y lo determinaron (su culpabilidad) por unanimidad. Entonces, volver a intentar otra vez sembrar dudas... Yo estoy tranquilo", explicó en 'Vamos a ver'.