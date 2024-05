Eurovisión 2024 llegó el pasado sábado a su desenlace con la victoria de Nemo, representante de Suiza con el tema 'The Code'. Días después de la final, el festival continúa muy presente en la televisión, con tertulias en diferentes espacios como 'El Hormiguero'. En su entrega de ayer, el programa de Pablo Motos dedicó sus últimos minutos a la edición más polémica del festival.

"Suiza ganó en Eurovisión y al final España quedó 22 de 25", empezó diciendo el presentador mientras una de las hormigas se burlaba del puesto de Nebulossa: "¡Uy, casi!".

El primero en dar su opinión fue Rubén Amón, que se declaró "muy poco" fan del certamen. Además, utilizó la condición no binaria de su ganadore, Nemo, para intentar bromear con el país al que representaba: "En unas circunstancias geopolíticas como estas, que gane un país neutral... No es que el ganador sea no binario, es que Suiza es no binaria en sí misma, porque nunca sabemos dónde está".

"¿Os acordáis de cuando Sánchez criticó a quienes discutían 'Zorra' y dijo que si preferían el 'Cara al sol'? Creo que con el 'Cara al sol' hubiéramos ido mucho más lejos", añadió el tertuliano, metiendo de esta forma al presidente del Gobierno en la tertulia sobre Eurovisión: "El 'Cara al sol' bien cantado, con el brazo en alto... ¡Es muy bonita! Y con todos los miembros de la fachosfera cantándola".

Pablo Motos, crítico con 'Zorra'

Rosa Belmonte puso sobre la mesa la polémica participación de Israel, calificando de "sorprendente" que el televoto se volcara con el país. "¿Pero cómo interpretáis esto? Yo no lo entiendo. ¿Es por joder?", se preguntó Juan del Val: "La gente que ve el festival estaba completamente indignada porque participaba Israel, se le abucheaba... Y luego la gente en casa vota a Israel". "Porque hay un muro y los de un lado quieren joder a los del otro y votan a Israel", explicó Belmonte.

Además, como ya hizo en 'La Roca', Juan del Val volvió a reconocer que le gustaba la candidatura de Nebulossa: "A mí me parece una injusticia lo que se ha hecho con España. A mí me encanta la canción, lo he dicho más veces". "Esta canción va a estar sonando todo el verano. Pedro Sánchez no tenía razón en lo de la amnistía, pero en esto sí. Esto es un temón", afirmó el tertuliano, que no obstante, acto seguido lanzó un ataque a Mery Bas: "La chica no canta bien y no baila bien".

El encargado de cerrar el debate fue el propio Pablo Motos, que para compartir su propia opinión personal al respecto, planteó una pregunta en la mesa. "Ahora ya no, porque ya ha pasado. Pero a lo mejor, ¿el año que viene podríamos esforzarnos un poco? Y llevar a alguien que digamos... ¡Hombre!", dejó caer el presentador, cuestionando así que Nebulossa se alzara con la victoria en el Benidorm Fest.