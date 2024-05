El programa 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' que se emite a través de YouTube, Twitch y Tivify, se ha estrenado este miércoles a las 16 horas por todo lo alto. Los colaboradores (este miércoles Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval) y la presentadora María Patiño han recuperado el espíritu del antiguo espacio de Mediaset y eso se ha traducido en unos datos que han sido buenos, teniendo en cuenta que se trataba del estreno y que su público principal todavía se encuentra en la televisión tradicional.

La retransmisión en el canal de YouTube ha tenido alrededor de 30.000 espectadores (con 61.300 suscriptores en el canal) durante las tres horas de programa, mientras que el directo en Twitch ha tenido unos 6.000 (y 13.360 seguidores en el perfil). En esta plataforma también han superado los 200 suscriptores de pago, gracias a un reto que han impuesto a su audiencia cuando ha comenzado y, con este triunfo, el programa de este jueves comenzará con los colaboradores en directo desde las puertas de Mediaset.

El primer programa

Los tertulianos han criticado que Terelu Campos y Carmen Borrego no se hayan puesto en contacto con ellos por el estreno del programa e incluso las han llamado en directo (aunque no han obtenido respuesta). Asimismo, Kiko Matamoros se ha desahogado por la situación que ha vivido durante el paso de Laura Matamoros por 'Supervivientes', en concreto, por la relación que Alejandra Rubio ha tenido con su ex Makoke durante estos meses. "Me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa [...] Este cambio que se produce por razones oportunistas", ha pronunciado Matamoros.

Kiko Hernández, antiguo colaborador de 'Sálvame' que ha confirmado que estará en el nuevo formato próximamente, ha querido llamar a sus excompañeros en directo y ha arremetido contra Mediaset. "Si estuviera yo ahí, no solo iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba. Con la seguridad, con la policía y con todo. Y les diría: '¡14 años que os hemos llenado los bolsillos! Que nos hemos dejado la vida ahí, que entrábamos todos los días a la una de la tarde y salíamos a las tres de la mañana, para hincharos los bolsillos, ¿y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tenerla muy dura!'", estallaba el presentador.

Hernández también aprovechachaba para lanzar una pullita a Ana Rosa Quintana, que pasó a cubrir la franja televisiva de 'Sálvame' cuando terminó el programa: "Al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poquito para ganar a la otra".

Más momentos

Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo y esperados memes sobre el estreno del programa. Los espectadores han aplaudido el momento en el que los colaboradores han entrado al plató y han visto la palabra del título 'Sálvame' precintada con un cordón policial, después de que Mediaset obligara a cambiar el título del programa un día antes de su estreno. También los intentos de Belén Esteban por no nombrar a 'Sálvame' y cambiarlo por 'save me' (en inglés).

Asimismo, el momento de la princesa del pueblo intentando grabar con uno de los móviles de producción a sus compañeros y grabándose a ella por error, la salida de Esteban y Patiño a la terraza para fumar, la pillada de Matamoros en el baño y las múltiples alusiones a Mediaset han sido algunos de los momentos más comentados en las redes sociales.