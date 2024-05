El bote de Pasapalabra ya tiene dueño. Óscar ha conseguido completar el rosco del programa del 15 de mayo en un programa marcado por la prudencia. Tanto Óscar como Moisés optaron por una estrategia conservadora y por pasar turnos hasta estar seguros de todas las palabras. Cualquier error hubiera sido fatal y los habría alejado del preciado bote de más de 1,8 millones de euros.

Aunque había comenzado el programa jugándose su continuidad contra Selena en la silla azul, Óscar superó sin problemas la prueba eliminatoria y juego tras juego él y el equipo azul ha ido sumando segundos extra por encima del equipo de naranja hasta llegar al rosco. Óscar ha sido el primero en arrancar la prueba con 140 segundos de tiempo para resolverlo. Ha empezado poco a poco para evitar errores. Ambos han pasado turno hasta incluso sin acertar ninguna palabra pero, al final, la estrategia de Óscar dio sus frutos.

Moisés se quedó sin tiempo y no conseguió completar el rosco. Con tiempo de sobra, Óscar aprovechó que Moisés ya estaba fuera de juego para acelerar y resolver todas las palabras que tenía pendientes.

Moisés se quedó sin tiempo y no conseguió completar el rosco. Con tiempo de sobra, Óscar aprovechó que Moisés ya estaba fuera de juego para acelerar y resolver todas las palabras que tenía pendientes. Entre ellas algunas tan básicas como “Con la O: Órgano de la vista en el ser humano y en los animales”, pero también perlitas como “Con la Z: Se dice de algo que es de color azul claro, especialmente los ojos” (si les ha quedado ganas de más, les invitamos a que intenten completar el Rosco). No obstante, Díaz, aunque no de un tirón, como fue el caso (tan único y excepcional como humillante para Orestes) de Rafa Castaño, Díaz las ha ido contestando todas. Hasta que la F le ha dado la victoria final.

La llamada y el susto de Óscar

Tras proclamarse ganador del rosco, Óscar apenas tuvo momento para asimilarlo y el programa, tal como es tradición, le dio a la oportunidad de llamar a sus seres queridos para comunicarles que había ganado. La primera en recibir la llamada de Moisés fue su madre. Fue quizá el momento más emotivo de la noche, más incluso que la posterior llamada a su mujer. Con los primeros tonos, la madre de Óscar respondió la llamada y el ganador de Pasapalabra le dio el gran susto a su madre: "Mamá... llamo para decirte que hasta aquí he llegado... que este ha sido mi último programa". No le dijo que había ganado y su madre, lejos de desilusionarse, hizo lo que toda madre hubiera hecho... apoyarlo. "Pero mi vida, no te preocupes". Fue entonces cuando Óscar no puedo ocultarlo más y le reconoció que lejos de haber sido descalificado, era él y no Moisés el flamante ganador del rosco y del bote de 1,8 millones.