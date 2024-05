Arantxa del Sol se pronuncia después de que Mediaset prescindiese de ella por un hecho ocurrido con Ángel Cristo durante esta edición de 'Supervivientes'. La presentadora y modelo ha publicado una storie en su cuenta oficial de Instagram en el que ha roto su silencio tras esta decisión del grupo audiovisual.

"Tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones, y aunque respondieron a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa, no justifica mis actos, nunca. Me siento profundamente arrepentida", ha escrito Del Sol en esta publicación.

La comunicadora se siente agradecida por haber sido concursante del programa porque "la experiencia en la isla ha sido enriquecedora y llena de aprendizajes": "Y es con lo que me quiero quedar: Con esos buenos recuerdos que he vivido, que tengo y que llevaré siempre en mi corazón".

"Soy una mujer fuerte, llena de alegría y vitalidad, pero reconocer cuándo es momento de recuperar fuerzas es igualmente importante. Ahora es tiempo de estar con mis seres queridos, recibir su amor y cuidar de mí misma", ha comentado la presentadora. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional día tras día", ha concluido.

Este pasado lunes, tras la confesión de Arantxa del Sol, en la que asegura haber pegado "una colleja" a Ángel Cristo durante su estancia en Honduras, Mediaset decidió aplicar su código ético y dejar de contar con la exparticipante para las galas del reality.

Así lo anunció la propia Mediaset en un contundente comunicado donde justifica el castigo impuesto a la presentadora de televisión. "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality", rezaba el mensaje recibido.