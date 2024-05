En el último capítulo de la temporada de L’ Alqueria Blanca llega hoy a a las 22 horas a À Punt. Blanca es el centro de todas las miradas. Todo está preparado para rodar de la escena con José Luis López Vázquez, que ya está en L’Alqueria Blanca, gracias a Berlanga.

«Blanca está muy alterada, no solo por los nervios del rodaje, sino también porque no sabe si todo el esfuerzo será suficiente para evitar la condena de un juez vengativo. Naturalmente, todo el mundo la apoya. El primero su hijo, Xavi, una vez aclarados los malentendidos entre ambos de los últimos días. También tiene el apoyo de su abogado, Robert, de la alcaldesa, Raquel, y de sus amigas como Empar, que no la juzga por su amor por Carme, y Marta que, nada más llegar de Gibraltar con Daniel, se vuelca con ella», avanza À Punt.

Por otro lado, medio pueblo se ha implicado en el rodaje. El propio Sento, que participa como actor revelación en la escena; Ramón, que ha hecho el guión y Carmina, que se encarga de la dirección de actores; Empar, que peina a los artistas, y naturalmente el jefe de los alguaciles, Tonet. Todo está preparado, pero seguro que algún imprevisto complicará las cosas.

«¿Será suficiente el rodaje de la escena para justificarse ante el juez? ¿Será Sento el próximo protagonista de una película de Berlanga? Y Raquel, Robert, Ramon, Carmina, Marta, Félix y el resto, ¿encontrarán el amor y la compañía que tanto desean? El último capítulo de la temporada dará respuesta a todas estas cuestiones», añade la cadena.

Tras L’ Alqueria Blanca, À Punt emite Montesinos, las otras caras del mito, un documental dirigido por Laura Grande y participado por À Punt, que hace un recorrido por los 50 años de profesión del diseñador valenciano. Francis Montesinos abre las puertas de su casa en Llíria.