Aún no ha acabado la actual edición de Supervivientes y Telecinco ya ha dado el pistoletazo de salida para preparar el que quieren que sea el gran reality del verano parala cadena: Supervivientes All Star. Se trata de un edición muy especial y, por primera vez en la historia del formato, la cadena ampliará su estancia en Honduras y los Cayos para seguir con Supervivientes durante los meses de verano.

El nuevo reality busca exprimir al máximo el formato con una edición en la que participarán todos los ganadores o finalistas de ediciones anteriores de Supervivientes. Por el momento, y aunque todavía quedan semanas para tener claro el nombre de los concursantes, Mediaset ya ha desvelado las dos primeras incógnitas. Adara Molinero y Sofía Suescún son, de momento, las dos primeras participantes del All Star.

Sin embargo, la edición de los campeones tendrá un gran ausente. Las playas de los cayos no contarán con uno de los ganadores más queridos de la audiencia que dejaron un gran recuerdo entre sus compañeros. El ganador de la edición de 2017, José Luis Losa, ha dejado un gran vacío.

El finalista de MasterChef 4 y ganador de la edición de Supervivientes en 2017 se convirtió en uno de los concursantes más carismáticos y queridos de la audiencia. Sin embargo, la muerte de su mujer lo sumió en una depresión. Tres meses después del fallecimiento de Inma, encontraron el cuerpo sin vida de José Luis en su casa. Fueron tres meses muy duros para el albaceteño. En su último entrevista en 'Sálvame'contó cómo le había afectado no tener a su lado al gran amor de su vida. "Me he tirado toda la vida con ella. Estoy con psicólogos y psiquiatras".

"Me he tirado toda la vida con ella. Estoy con psicólogos y psiquiatras".

El recuerdo de sus hijos

La reacción de sus hijos fue de dolor absoluto. En apenas 3 meses se quedaron sin padre y sin madre. Se mostraron destrozados con la marcha de su progenitor. "Ya están juntos. Esto es lo que él quería", afirmó su hija con la voz quebrada en el programa.

Dos años después de su muerte, el recuerdo de José Luis sigue muy vivo. Sus hijos no lo olvidan y han querido hacerle un pequeño homenaje que coincide precisamente con el inicio de los preparativos de Supervivientes All Stars. Su hija continúa teniendo una vida tranquila y alejada de los medios:"Tengo esa sonrisa grabada en mi cabeza. Su risa. Sus carcajadas. Sus besos sonados sin fin. Sus abrazos fuertes en los que siempre quería quedarme a vivir. Sus 'Te quiero'. Su mirada, el brillo de sus ojos. Y hasta su olor. Tengo grabado todo de ella. Y lo necesito. Hoy y todos los días".

.