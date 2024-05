Belén Esteban ha vuelto a la televisión. Lo hizo en Late Xou, el programa que conduce Marc Giró en La 2. La princesa del pueblo concedió una entrevista en la que habló de muchísimas cosas, desde el nuevo espacio en TEN TV, Ni que fuéramos, hasta sus secretos sexuales más intimos.

La televisiva ha regresado a la pequeña pantalla junto con el resto de sus compañeros de Sálvame, casi un año después de que fueran despedidos de Mediaset. Los colaboradores dieron un adelanto de lo que será el nuevo programa en el canal Quickie, en el que llama la atención la ausencia de Terelu Campos.

Marc Giró le ha preguntado por Terelu, pero Esteban se ha limitado a responder que "no se le espera": "No se le espera, no te voy a engañar. Igual ahora que estamos en canal TEN se anima. Yo no le abriría la pierta. Cuando hay que estar, hay que estar. Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras expectativas en su vida profesional, pero no se le espera".

La entrevista fue divertida, y el tono muy informal. Tanto, que la colaboradora de televisión, respondiendo a las preguntas de Marc Giró, acabó hablando incluso de sus juguetes sexuales: "Víctor Sandoval tenía un amigo que vendía jugueres sexuales y le pedí que me mandara uno. Me llegó una caja que tengo escondida porque a mi casa viene mucha gente, pero lo he probado todo y fenomenal. Que te aten es maravilloso", confesava con un tono tímido.

No es la primera vez que Belén Esteban habla abiertamente de su vida sexual en televisión. De hecho, el pasado mes de noviembre, durante su visita a La Resistencia, también lo hizo. La colaboradora se hizo viral en las redes sociales con su respuesta a la pregunta de David Broncano sobre el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. "En esta semana, desde el jueves hasta hoy, he tenido mi casa llena por mi cumple y no he podido follar, pero cuando coja a mi marido le voy a reventar", contestó 'la princesa del pueblo'.