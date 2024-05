Alba Carrillo se ha convertido en toda una revolución tras su llegada al ente público. No solo ha sido bienvenida en formatos como 'DCorazón' o 'Bake Off: Famosos al horno', si no que se ha convertido en toda una concursante revelación en la versión VIP de 'El Cazador'.

En esta versión, presentada por Gorka Rodríguez, la modelo se ha desenvuelto con gran soltura, demostrando los grandes conocimientos que tiene de cultura general, y ha conseguido aguantar hasta siete programas consecutivos invicta, hasta ser eliminada este miércoles 29 de mayo. Este aguante dentro del concurso se ha convertido en todo un récord, pues ningún famoso había aguantado una racha tan larga en el concurso producido por Mediacrest, aunque finalmente se ha tenido que despedir tras una pregunta sobre baloncesto y los anillos de Pau Gasol que ha perdido contra la cazadora Paz Herrera. A pesar de esto, Alba Carrillo ha conseguido llevarse 14.700 euros, que irán destinados íntegramente a la Fundación Ángel Nieto, que ayuda a accidentados de tráfico y a sus familias. Hay que recordar que el motociclista Ángel Nieto, ya fallecido, fue familia de Alba, pues esta mantuvo una relación con el sobrino de este, Fonsi Nieto, con el que tiene un hijo en común.