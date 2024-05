Los vecinos de la casa de al lado, el nuevo reality de Mitele Plus, ha cazado a algunas de los concursantes que más se han dado a conocer tras su paso por Mediaset. Dos de ellos, Álvaro Boix y Lucía Sánchez, han protagonizado una escena que ha dejado perplejo a más de uno.

Los exconcursantes de La isla de las tentaciones han dado mucho que hablar durante su paso por este nuevo formato, y es que estaban continuamente flirteando: "Álvaro estaba muy buenorro. No es una persona que a simple vista me fijaría, pero es verdad que la forma de ser y el tira y afloja me engancha mucho", asegura Lucía.

El 'tonteo' cada vez iba a más, y al final ha acabado pasando lo inevitable: Álvaro y Lucía se han fundido en un apasionado beso en Los vecinos de la casa de al lado. Una vez terminado el reality, ya en el plató, Makoke les pidió que repirieran la escena.

Sin embargo, ella no estaba por la labor: "Me he dado cuenta de que le encanta en público, pero en privado no. Cuando ha estado solo conmigo no me ha dado ni uno, solo cuando estaban los compañeros aplaudiendo", ha criticado. Sin embargo, Marta Peñate tomó el carril de la izquierda y les juntó hasta que ambos se encontraban a escasos milímetros el uno del otro.

Esto provocó que Álvaro y Lucía volvieran a besarse. En ese momento, Alejandra Rubio advirtió a la expareja de Isaac Torres que se andata con cuidado con Álvaro: "Ahí no es, Lucía". Sin embargo, ella ha querido dejar muy claro que no pretende nada serio con él: "Le conozco, he estado con él en otros realities, le he seguido, sé cómo es. También sé perfectamente lo que piensa la gente de él. A mí, como todo en la vida, me la ha resbalado. Yo lo hago porque tengo ganas y punto", sentenciaba.