Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país. El periodista está viviendo un gran momento a nivel profesional. A diferencia de los tertulianos con los que trabajaba en Sálvame, como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Terelu Campos o María Patiño, a quienes despidieron de Mediaset hace ya casi un año, Telecinco sí que sigue contando con él.

Todavía se desconoce el nombre del programa que conducirá el presentador, pero según se sabe, se tratará de un espacio de testimotios y se emitirá por las tardes en Telecinco. La idea sería, en teoría, recuperar el espíritu de El diario de Patricia. En principio, el espacio durará menos de dos horas y se estrenará a finales de julio.

Pese a que su carrera profesional va viento en popa, Jorge Javier Vázquez lamenta que en el amor no tiene la misma suerte. De esto ha hablado en Drama Queen, un podcast de ABC. Según su opinión, el problema de no encontrar a su media naranja podría deberse a su carrera en Sálvame, que duró casi quince años.

"Lo que me pasa es que me llevan viendo en la televisión de un modo muy continuado durante veinte años, y la gente de mi edad y un poquito más joven creo que ya me tienen muy visto. Ten en cuenta que Sálvame duró casi quince años, y eso lo he pensado mucho. Me encuentro con gente muy joven que me ha visto, y para ellos creo que en su cabeza debo tener como 83 años. Como, por ejemplo, María Dolores Pradera, que ya era mayor cuando nosotros nacimos. Esa gente joven también piensa que yo soy viejo", ha opinado.

El comunicador ha asegurado que ha intentado de todo para encontrar pareja, incluso ha llegado a utilizar varias aplicaciones de citas: "No me rentaban. He tenido Tinder, el Tinder Gold que es de pago. Además, pagaba Grinder y Scruff, que también son de pago, pero a mí no me han ido bien. Entraba en Grindr, y me preguntaban por Belén Esteban o por quién iba a ganar Supervivientes. Hombre, no, aquí venimos a lo que venimos", ha lamentado.