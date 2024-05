Tras la cancelación de Sálvame en junio de 2023, varios de los colaboradores más conocidos y con mayor recorrido televisivo de Telecinco se quedaron fuera, y Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Terelu Campos, Kiko Matamosos, Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés acabaron su carrera en Mediaset.

No obstante, después de haber pasado meses muy duros, la mayoría de estos tertulianos regresan a la pequeña pantalla con Ni que fuéramos. De esto habló Belén Esteban en una entrevista en Late Xou. Marc Giró, presentador del espacio, preguntó a 'la princesa del pueblo' por la ausencia de Terelu Campos en el nuevo programa.

A esta pregunta, Esteban se limitó a responder que "no se le espera": "No se le espera, no te voy a engañar. Igual ahora que estamos en canal TEN se anima. Yo no le abriría la puerta. Cuando hay que estar, hay que estar. Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras expectativas en su vida profesional, pero no se le espera", dijo.

Estas palabras no han sentado nada bien a Terelu Campos, quien ha respondido de manera tajante a Belén Esteban esta mañana en Mañaneros con un mensaje lleno de dardos: "A lo mejor algunos sí me esperan, Belén", comenzaba. "Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar", continuaba la tertuliana.

Después, Terelu ha reprochado a Belén Esteban que sus condiciones no han sido las mismas que las del resto de sus compañeros: "Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Cuando uno no juega con la misma baraja es difícil...".

Pero la televisiva no solo ha cargado contra la ex de Jesulín, sino también contra el resto de sus excompañeros de Sálvame: "¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estén allí, en saber cómo estoy yo y cómo es mi situación? ¿Os habéis preocupado vosotros? Venga ya, que siempre las flechas van en una dirección, la mía, pero en la vuestra nunca", ha reprochado.

Finalmente, y mientras miraba fíjamente a la cámara de Mañaneros, Terelu Campos ha terminado su mensaje contra Belén Esteban con las siguientes palabras: "Yo siempre estoy callada. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada. Porque yo sé hablar igual que vosotros, yo he convivido con vosotros y yo siempre he sido una buena compañera. No sé si todo el mundo decir lo mismo".