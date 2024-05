Amador Mohedano no atraviesa por su mejor momento. Hace unos días, en el programa de Sonsoles Ónega, Beatriz Cortázar avanzaba que el exmarido de Rosa Benito ha sufrido problemas de anemia "y otra serie de dolencias" que a día de hoy le mantienen "muy debilitado".

Durante la tarde de ayer, fue el propio Amador quien se pronunció sobre cómo se encuentra. En declaraciones a 'Y ahora Sonsoles', el hermano de Rocío Jurado confirmó la noticia que había avanzado la periodista.

Además de detallar que lleva "malo" cinco meses, explicó que actualmente se está recuperando de "una úlcera sangrante" por la que le están administrando "un tratamiento muy fuerte". "No estoy todavía muy visible", lamentó en el espacio vespertino de Antena 3.

Amador admitió que está "muy delgado" como consecuencia de las dolencias que ha padecido: "No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean". A pesar de todo, se mostró optimista y quiso lanzar un mensaje esperanzador: "Está todo bien, las pruebas y todo esto, pero me tengo que recuperar porque no tengo fuerzas".

Por otro lado, quiso desmentir algunas informaciones sobre su estilo de vida, aclarando que no se coge "las borracheras" que se comentan en algunos medios.