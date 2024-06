Carmen Borrego y José María Almoguera continúan muy distanciados tras semanas de informaciones y comentarios. Semanas después de la exclusiva en la que su hijo y su exnuera cargó contra la colaboradora, ambos protagonizaron recientamente un reencuentro cargado de tensión en los pasillos de las instalaciones de Mediaset.

"Podemos confirmar de que José María y Carmen Borrego, después de haber estado más de tres meses más que alejados, se han vuelto a ver", comenzó diciendo este pasado martes Leticia Requejo en 'TardeAR'.

La falta de comunicación fue la tónica que predominó en este reencuentro entre Borrego y Almoguera: "Había varios testigos. La información no llega por parte de ninguno de los protagonistas. Se vieron aquí, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a, por lo menos, poder saludar a su hijo o darle un abrazo, algo cordial. Aquí es cuando José María le retira la cara y, directamente, pasa de saludar a su madre".

Este no sería el único motivo por el que la exconcursante de 'Supervivientes 2024' estaría unos momentos no muy felices, según explicó Requejo: "Hoy fue un día complicado para Carmen porque su único nieto, hijo de José María cumple su primer año, un día que para cualquier abuela sería más que especial, pero para Carmen no tal y como está ahora la relación entre madre e hijo".