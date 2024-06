Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Andrés se ha quedado de piedra cuando ha llegado y ha visto a Alfonso en la barra: "¿Yo? ¿Con un tío?", expresaba con cara de circunstancia. Alfonso, que le ha notado bastante incómodo, le ha ofrecido brindar mientras le decía que le gustaban "los dos palos". Andrés en ese momento se lleva las manos a la cabeza, pero le acepta el brindis.

Ante las cámaras de First Dates Andrés ha agradecido que no le hubiera pedido un beso, mientras decía que tendría que tratarse de una equivocación. En ese momento, Carlos Sobera ha considerado que ya era momento de parar la broma y revelarle que Alfonso, en realidad, era el sobrino de su verdadera cita: Pilar.

A Alfonso le ha gustado Andrés para su tía, piensa que es un buen tipo y que puede hacerle reír. A Andrés, por su parte, le ha encantado Pilar, ya que ha opinado que, pese a que la perfección no existe, su acompañante de velada de acercaba bastante.

Pilar, una "puritana" a la que no le gusta hablar de sexo

Pilar ha sido muy directa con Andrés y le ha preguntado qué buscaba, añadiendo que ella no quiere convivir con nadie. Él le ha propuesto dferentes planes como dar un paseo por la playa, caminar de la mano, comer juntos en un restaurante o incluso viajar a Andorra.

Además, le ha aclarado que, en el caso de viajar juntos, no era necesario que durmieran en la misma cama, dejando claro que es "un caballero". A ella le ha encantado la puntualización, ya que se ha definido como una "puritana" a la que no le gusta nada hablar de sexo. Sin embargo, él le ha confesado que ha tenido sexo en la Torre Eiffel, "arriba del todo".

Todo iba sobre ruedas, hasta que Andrés le ha revelado a Pilar que tiene "un problema muy, muy gordo", explicándole que fuma tres paquetes de tabaco al día. A ella no le ha gustado nada porque "lo odio a muerte, no me gusta, se me ponen los pelos como escarpias", la lamentado. "Si un hombre que fume intenta besarme le hago la cobra", ha añadido.

En el momento de la decisión final, Pilar ha dejado claro que, aunque lo ha pasado muy bien con Andrés, no está dispuesta a estar con alguien que fume. Él le ha confesado que le ha gustado muchísimo, y le ha pedido que le diera la oportunidad de intentar dejar el tabaco y, de ese modo, seguir conociéndose. Después de esto, Pilar ha accedido.