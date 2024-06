Cristina Pedroche, rostro estrella de Atresmedia, acudió anoche a 'El hormiguero' para presentar su libro, "Gracias al miedo", y ha concedido una extensa entrevista a Pablo Motos en la que no solo ha hablado de esta publicación, sino de otros aspectos de su vida personal como puede ser la maternidad.

En una conversación íntima y donde se refleja la amistad que tienen entre ambos Cristina le ha confesado a Pablo que sus miedos han cambiado al ser madre: "Yo siempre he sido muy miedosa, pero a la vez soy valiente en otros aspectos. Yo todo lo pienso, lo estudio, lo pregunto y lo medito mucho porque creo que una persona bien informada toma buenas decisiones".

En referencia a estas últimas declaraciones, Pablo Motos le preguntó por algo curioso: Cristina ha hecho un casting de pediatras. A esto, la presentadora respondió que "voy por el quinto pediatra. Es que soy una enferma de la información y les hago muchísimas preguntas y necesito que me convenzan. Hay grandísimos profesionales, pero también hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Los médicos pasan tanto tiempo trabajando que no tienen a penas posibilidad de formarse y actualizarse".

Además, uno de los temas más controvertidos y que más divide a la sociedad es el mostrar o no a los niños en redes sociales, sobre lo que Pedroche contó que ella no va a enseñarla: "Cuando sea mayor que ella decida. Me dan muchísimo miedo las redes sociales. Todas las semanas recibo fotos y mensajes muy feos de personas que no conozco, con la IA ponen mi cara en otros cuerpos haciendo cosas que no me gustan y pienso que no quiero darles una foto de mi niña para que puedan utilizarla. De mí y de mi marido que digan lo que quieran, que somos adultos y sabemos llevarlo, pero de mi hija no, por favor. Nosotros somos famosos por nuestro trabajo, pero no somos personas de dar exclusivas y me gustaría que nuestra intimidad y la de nuestra hija se respetaran".