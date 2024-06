El casting presencial de 'Gran Hermano', que celebra el 25º aniversario de su lanzamiento, ha llegado hoy a València. "Estáis siendo lo más", ha compartido la cuenta oficial del reality a través de la red social X. Mediaset España prepara el regreso de uno de sus programas más emblemáticos. La casa de Guadalix de la Sierra busca a nuevos inquilinos para convivir durante varias semanas. Y son muchos los que darían cualquier cosa por convertirse en concursantes.

Así lo han demostrado los aspirantes citados esta mañana para participar en la fase presencial del casting en València. "Como no me cojan se lía parda y salto la valla de Guadalix", ha reconocido una joven en el vídeo publicado por GH esta tarde. Ninguno se ha querido perder la cita: "He venido de cagaleras. El caldo de anoche me sentó mal", ha admitido una de las candidatas.

Tal como se demuestra en la publicación hecha por el reality, el casting tampoco entiende de edades: "Con mi edad tengo ganas de vivir, me presento a Gran Hermano porque es mi pasión, llevo 24 años viendo el programa", ha contado una aspirante. Y los hay que llegan con ganas de reivindicar: "Tenemos una fundación contra el cáncer infantil y creo que es un altavoz muy grande", ha destacado uno de los candidatos.

Habrá que esperar un poco más todavía para saber quiénes acabarán conviviendo en la casa de Guadalix de la Sierra. Pero una cosa han querido dejar clara los aspirantes en València: "Una valenciana en la casa es lo mejor que puede pasar", ha sentenciado una joven en el vídeo publicado por Gran Hermano.

Las siguientes citas

Hasta el momento, casi 80.000 personas han formalizado su inscripción en la página web del reality. Una vez superada la primera fase, los candidatos han sido convocados para esta segunda prueba. Es decir, que para poder acudir al casting presencial, las personas interesadas deben haber recibido un correo de confirmación. En esta cita, los aspirantes afrontan entrevistas cara a cara con los responsables del proceso de selección. Las siguientes citas son en Barcelona (10 de junio), Sevilla (12 de junio), Málaga (13 de junio), Palma de Mallorca (17 de junio) y Las Palmas de Gran Canaria (19 de junio).