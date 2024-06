Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Está claro que las mascotas son cada vez más importantes en nuestras vidas, pero lo de Pau es un caso a parte, y es que se pasó toda la velada en First Dates hablando de su perra, Queen.

De hecho, nada más entrar el presentador del programa de citas, Carlos Sobera, le preguntó sobre su vida amorosa y él contesto: "Bueno, entre el teletrabajo, la perrita, que tengo una perrita… cuesta, cuesta". "Te estoy hablando de amor y tú me hablas de tu perrita", contestaba el comunicador visiblemente sorprendido.

Pero, sin duda, lo mejor estaba por venir. Lo que dijo el joven dejó de piedra al presentador y seguramente a todos los espectadores que estaban viendo First Dates desde el sofá de sus casas: "Cuando hablo con mujeres me fo*** la pierna, es un poco de posesión, como diciendo: ‘este es mío’. En cuanto llevo cinco minutos hablando enseguida se me monta… pero después es súper buena", contaba con total naturalidad.

Una vez conoció a su cita, Estefanía, se pasó toda la cena hablando de Queen, dejando clarísimo que era su prioridad: "Yo con respecto al físico no puse muchos impedimentos, dije más, sobre todo, de los animales. Yo tengo adoptada a mi perrita Queen y para mí ahora es mi prioridad número uno. Alguien alérgico a los perros o alguien al que no le gusten los perros, lo siento, pero no", sentenciaba