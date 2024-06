Que Julián Muñoz es un nombre que se asocia a la palabra "corrupción" es un hecho, pero hay cierto humor que debería tener unos límites, y más teniendo en cuenta el estado de salud del protagonista del chiste y de quién viene. Hace unos días Fran Redondo, nieto del exalcalde de Marbella, subía una fotografía a redes sociales en la que se le veía a él rodeado de bolsas de basura, y junto a ella un texto en el que se podía leer: "Cómo la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo".

Esta fotografía era una clara referencia a las declaraciones de Mayte Zaldívar en el programa 'A tu lado' allá por enero de 2004, donde dijo que "Julián me dijo que era normal (cobrar un dinero) de unas comisiones de obras que se llevaban todos. ¿Yo qué prueba voy a tener? ¿Voy a decir de qué color era la bolsa en la que venía el dinero?", y donde no hacía nunca hizo referencia a bolsas de basura, pero que después la cultura popular y el boca a boca las convirtió en tales.

Fran Redondo, al que conocimos hace unas semanas por una sorpresa que dio a su abuela en el programa '¡De viernes!', ha tenido que borrar dicha fotografía por las críticas que ha desatado por parte de los usuarios de las redes sociales. Desde acusaciones de burlarse del pueblo de Marbella hasta insultos por burlarse de la delicada situación por la que atraviesa Julián Muñoz con el tema de la salud.

El joven hizo ayer unas declaraciones al programa 'D Corazón' de La 1, en el que decía que "viendo el revuelo decidí borrar el vídeo porque la broma se saca de contexto. No me importa que compartáis las imágenes, pero otro programa más que me mete caña", añadiendo posteriormente que "por supuesto, en ningún momento he intentado reírme de la gente de Marbella. Nací en Marbella, vivo en Marbella. La gente que me conoce sabe cómo soy. Si hay alguien que le ha sentado mal la broma de mi abuelo, decir que lo siento mucho".

Quien también ha hablado del tema es su abuela, Mayte Zaldívar, quien en su momento ya estuvo en prisión por blanqueo de capitales relacionados con la archiconocida Operación Malaya, a la que hacía referencia Fran con su broma. La mujer ha comentado que "ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia. La edad tiene la culpa. Ha sido una metedura de pata y nada más. Está muy arrepentido y lo siento. Ha hecho una broma de mal gusto, pero lo ha tomado como una broma, pero de muy mal gusto. Es mi nieto y lo voy a seguir queriendo igual. Se ha equivocado, es un adolescente y no podemos hacer otra cosa. De los errores se aprende".