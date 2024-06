Peor imposible. First Dates acogi贸 a un nuevo grupo de parejas en busca del amor, compartir una cena, una agradable charla y, qui茅n sabe si algo m谩s. Por desgracia este no fue el caso de Luis y To帽i. ya desde el inicio se pudo comprobar que lo suyo no iba a funcionar. Y es que encontrar a alguien con quien pasar un buen rato es cada vez m谩s dif铆cil.聽