Tras conseguir un puesto 22 en el festival más conocido del planeta, Nebulossa se ha sentado en el podcast ‘Querido hater’, que presenta Malbert en Podimo, para hablar de toda la experiencia que han vivido desde que fueran seleccionados por el público español hasta que recibieron las votaciones de todos los países. Pero si ha habido un tema polémico en la entrevista, ese ha sido la participación de Israel en el festival.

Malbert le ha preguntado al grupo valenciano sobre esto mismo, a lo que Mery Bass, ha respondido sin dejarse ningún detalle: “Ha habido mucha tensión por el hecho de que tenías policías con metralletas dentro del hotel, francotiradores, manifestaciones, disturbios, ha habido tensión por la situación que había y esa es la parte fea que hemos vivido en Eurovisión”. Según la cantante, todo esto la hizo sentirse muy incómoda durante la celebración de ‘Eurovisión’.

Por ello, ha continuado Mark comentando que le parece una contradicción que prohíban participar a Rusia y no a Israel: “Se lo tienen que mirar. Nosotros siempre vamos a estar de parte de los que respetan los derechos humanos y no de quien los vulnera. Y en el momento en el que se acepta eso, pasa lo que pasó. Ya no es que estés a favor o en contra de lo que puede pasar allí, pero se expuso un momento de tensión entre Irlanda y la delegación de Israel cuando hicimos el desfile. España estaba en medio y hubo un cruce de palabras y gritos. La gente que rodeaba a la chica de Israel iba armada. Cuando empezaron a gritarse, tenía a un tío armado al lado y no sabía cómo iban a reaccionar”.

Finalmente, el músico también ha destacado la actitud de otros países frente al conflicto, comentando que “Eurovisión somos nosotros, el público, la gente que va allí y creo que ellos han aprendido algo este año. También, cuando tú aceptas ir a un concurso al que va a ir Israel, igual ya lo sabes y hay que medir un poco el hacer ciertas cosas porque hay gente armada y a mí me preocupó la chica de Irlanda, verla tan alterada contra gente tan a la defensiva. La entendía perfectamente y estamos alineados en esto, pero igual...”.