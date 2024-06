La polémica está servida en esta edición de Supervivientes. Varios exconcursantes han criticado al programa después de su expulsión, hablando de favoritismos y trampas que ponen en cuestión al reality de Telecinco. Ahora, Kiko Maramoros se ha subido al carro y también ha cargado contra el espacio, opinando que es "basura".

El colaborador se ha desfogado en Ni que fuéramos, después de que su hija, Laura Matamoros, de desvinculara de Supervivientes: "Sois unos sinvergüenzas, se lo digo clarito a la organización. Sois unos manipuladores, no tenéis ni un dedo de vergüenza", comenzaba.

"Habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento determinado. Vosotros tenéis una responsabilidad, si alguien no está en condiciones psíquicas para ir ahí, no tenéis que llevarlo", ha opinado el tertuliano.

Kiko Matamoros continuó cargando contra el reality de Mediaset: "Sois peores de lo que pensaba, mucho peores. Sois unos golfos. Aquí tengo conversaciones con vosotros estaba mi hija allí, con responsables de primera línea de la productora (...) ¡Llevo muchos años en esto y conozco muy bien la industria!".

Mostró su enfado con el trato que había recibido su hija por parte del programa: "Sois unos golfos y si queréis me lleváis al juzgado y saco todo lo que tengo, que bastante prudente ha sido mi hija (...) No me aguantáis un asalto. ¡Ni un asalto, que os quede clarito!".

Finalmente, alegó que no deberían haber dejado participar a Laura Matamotos, y que un psicólogo debería filtrar quién está preparado para participar y quién no: "No estaba en condiciones de ir. Hay psicólogos y exámenes médicos que hay que pasar. Y si lo veis aquí, la sacáis de allí, cabrones. Sois muy listos, pero yo soy más listo que vosotros. Os tengo grabados con la trampa, y estoy por poner la primera entrega. Hasta aquí, y lo digo en serio. ¿Qué queréis dar a entender? ¡Sois basura!".