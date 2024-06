Eugeni Alemany está de vuelta en À Punt. El presentador de Sueca se pone al frente de un nuevo programa, A la saca, que se estrenará en la cadena el próximo domingo 23 de junio a las 21:45 horas, aunque su horario habitual, a partir del martes 25, será de lunes a viernes a continuación del NTC Nit.

El popular showman y humorista valenciano vuelve a la televisión valenciana para seducir a un público familiar con su estilo único en un programa que pone a prueba la agilidad mental y la intuición de los concursantes. Anteriormente lo habíamos visto en otros programas de la cadena, como Tresor o Trasto y Atrapa’m si pots.

En este programa de À Punt los candidatos responderán a una serie de preguntas para conseguir los 20.000 euros que se ponen en juego cada semana. Además, los espectadores podrán interactuar con el programa y mantenerse informados de todas sus novedades a través del Instagram @alasacaapunt o en las redes sociales propias de la cadena.

A dos días del estreno de A la saca, hemos hablado con el presentador para que nos cuente todos los detalles de esta nueva aventura televisiva.

Seguro que has tenido muchas ofertas para presentar programas, ¿qué hizo decidirte por presentar A la saca?

La originalidad. Es muy divertido. Me encanta la cinta transportadora con sacas llenas de billetes que van pasando. También por los premios que se pueden llevar los concursantes (hasta 20.000 euros). Pero sobre todo, la mecánica del juego porque permite charlar y bromear con los concursantes. Disfruto de la cercanía y poder transmitirlo a los espectadores.

Los concursos en televisión están de moda. ¿En qué se diferencia A la saca de otros en su género?

Tenemos a los mismos 10 concursantes a lo largo de la semana compitiendo entre ellos. Pero no saben en qué rondas se van a enfrentar ni con quién. Los 10 van eliminándose unos a otros, robándose el dinero, y es muy emocionante...

¿Qué crees que va a ser lo más atractivo para los espectadores?

Respecto al concurso, justamente lo que he comentado anteriormente lo hace tremendamente imprevisible. Hay tres concursantes que llegan a una semifinal con las sacas llenas de dinero. Pero atención, porque puedes haber llegado a la semifinal con menos dinero que nadie y en la semifinal robarles todo a los demás… si sabes elegir las sacas adecuadamente, claro. Y por la parte de los concursantes, hay situaciones divertidas, auténticas y a la vez espontáneas en el plató.

¿Puedes contarnos alguna anécdota interesante o divertida que haya ocurrido durante la grabación?

Hemos vivido muchos momentos cómicos con algunas sacas y sus respuestas. Incluso hemos conocido algunas intimidades de los concursantes. Pero mejor que contarlo aquí, lo vais a poder ver por la tele. ¡No desvelo nada más!

Ahora los programas de televisión también tienen su protagonismo en las redes sociales. ¿Habrá algún tipo de interacción en redes sociales relacionada con el programa?

Por supuesto, el programa tiene sus perfiles en redes pero después están los míos personales, donde el punto de vista es más íntimo… y más loco. En mi Instagram subo muchos stories de lo que no se ve de la trastienda de un programa. Parte del equipo son amigos y con otros ya he trabajado en otros programas y hay gente muy graciosa. Tengo mucha suerte, la verdad, de estar rodeado de un equipo tan profesional y agradable. Tan exigentes y a la vez tan dispuestos siempre a que nos lo pasemos bien.

Vuelves a la televisión valenciana con un concurso diario y en horario de máxima audiencia, a las 21:45 h. Una hora complicada y con mucha competencia. ¿Cómo afrontas este reto?

Afortunadamente -o no- ya tengo una edad donde los retos son poderte agachar sin que te de lumbago. Así que yo, por mi parte, lo que trato es de que sobre todo los concursantes, que son nuestros invitados, disfruten de la grabación del programa y tengan una experiencia en tres dimensiones de su paso por el programa. Es decir, que sea agradable tanto lo que se vio por la pantalla como lo que vivieron detrás. Creo que, con el paso del tiempo, uno no recuerda cómo le fue en el concurso, si no cómo se lo pasó, a quién conoció y cómo lo trataron. En realidad, el equipo somos como los animadores de un crucero de vacaciones.

Ante tanta cantidad de oferta en televisión y plataformas ¿Qué le dirías a la audiencia para convencerla que vea cada noche A la saca?

Que nos vean. Que nos den la oportunidad de sintonizarnos. Al menos unos cuantos programas. Y si se lo pasan bien, si consiguen “conectar” con nosotros y “desconectar” un ratito de un mal día o algún problema, que sepan que estamos ahí para cuando quieran hacer terapia. Y por supuesto, que si les entra curiosidad de ir a la tele, que sepan también que somos el mejor programa para venir. He conocido muchos concursantes a lo largo de estos años presentando otros programas y una cosa que me han repetido muchas veces es: “Eugeni, he estado en muchos otros concursos, algunos en los que me he llevado mucha pasta… pero en ninguno me he sentido tan a gusto como aquí”. Y quiero que en A la saca siga siendo así, porque eso es lo mejor que te puede decir un invitado en televisión. Y es que, aquí, si te descuidas, nuestra compañera Marta hasta te hace la carta astral. Así somos. Como estar en casa con amigos.

¿La vuelta a À Punt supone un parón en tu exitosa ruta por los teatros o lo podrás compaginar?

Lo cierto es que dejé À Punt para centrarme en el espectáculo “A ningú que li passe” y justamente, ahora, del 17 al 21 de julio haremos las últimas funciones en el Teatro Olympia de València. Ha sido una gira de dos años de la que estamos muy agradecidos y satisfechos. Estas funciones serán el fin definitivo de este show, pero al mismo tiempo me permitirá volver a centrarme de nuevo en hacer tele, algo que también disfruto mucho. Así que animo a los lectores a acercarse al teatro este julio a verme.

¿Te verías concursando en este programa? ¿Qué estrategia seguirías para conseguir los 20.000 euros que se ponen en juego cada semana?

Me vería concursando en este programa y además yendo “a saco” y nunca mejor dicho con tanta “saca” de por medio. Porque hay momentos en los que, si te dicen que le puedes robar 2.000 euros a tu rival, pues, chico, igual te cae muy bien pero es que son 2.000 euros, así, de golpe. No lo dudéis, si queréis pasta, veniros a concursar. Os esperamos con las sacas llenas de billetes, buena comida, café recién hecho y la mejor compañía.