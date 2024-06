Nada más terminar Supervivientes 2024, comienza Supervivientes: All Stars. En esta edición, Mediaset ha aunado a varios de los concursantes, e incluso ganadores, de anteriores ediciones del reality. Entre los participantes se encuentran los nombres de Adara Molinero, Sofía Soescún, Abraham García, Olga Moreno o Alejandro Nieto.

Adara Molinero, que fue una de las concursantes más polémicas de la pasada edición de Supervivientes, estaba decidida a participar hasta que llegó el momento de saltar del helicóptero. Ese salto es imprescindible para poder participar en el programa, pero a última hora la influencer se negó a hacerlo.

La exconcursante entró en pánico, al parecer, por las secuelas psicológicas que le habría acarreado su reciente paso por el programa. Según explicaba a las cámaras mientras sufría un ataque de ansiedad, encontrarse en ese helicóptero y tener que lanzarse al agua le hizo recordar todas las penurias por las que vivió durante cuatro meses en la isla.

Jorge Javier Vázquez, viendo en la situación que se encontraba, le recordó que podía renunciar en cualquier momento: "Vamos a hacer una cosa. Nos ponemos en marcha y al llegar allí decides. Si decides abandonar no hay ningún problema. Tú eres libre". Sin embargo, Molinero no cambió de opición, y acabó negándose a saltar: "Siento pánico. Me da miedo el hambre, el estar tirada en la arena. Es durísimo", explicaba entre llantos.

Finalmente, se disculpó tanto con su familia como con todos los espectadores que le habían animado y apoyado para participar en en el reality: "Lo siento, Jorge. No puedo. No puedo, de verdad... Que me perdone la gente que me apoya, mi familia. Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo", lamentaba.

El presentador le mandó un mensaje de ánimo y mostrándose empático con la ya exconcursante de Supervivientes: All Stars: "No puedes pasarlo tan mal. No quiero que lo hagas con esta sensación. Al principio he bromeado, no sabía que era tan fuerte. Si no te ves con capacidad para tirarte, no te preocupes".