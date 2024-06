Adara Molinero tomó la decisión de abandonar 'Supervivientes All Stars' antes de empezar la aventura. La influencer no ha sido capaz de subirse al helicóptero para realizar su salto.

Ante esto, la concursante ha recibido muchas críticas, y ahora Jonan Wiergo, su compañero de edición sale en defensa de Adara. "Tanta gente sin empatía que solo busca el comentario con más likes con tal de dejarla mal", ha comenzado diciendo.

"A la gente se le olvida que tan solo hace un año que salimos de allí, y os aseguro que a ratos (la mayoría de hecho) esa experiencia es una jodida pesadilla. Nuestra edición fue la más larga y, a pesar de que fue la última en tener la visita de su madre, aguantó como una jodida crack. Os puedo asegurar que lo pasaba jodidamente mal cada noche que nos tirábamos en la esterilla y se marchaban los cámaras de día".

"Me hace gracia la cantidad de oportunistas que han dicho que no la entienden, claro, no tienen ni idea porque no aguantaste ni un mes. 'Supervivientes' no es pescar y ya. Es un juego totalmente psicológico. Hay un equipo televisivo enorme que se encarga de dar a la audiencia lo que quiere, y eso también es mucha presión. También me gustaría ver el cambio repentino de muchas personas al estar a punto de tirarte a una playa y dejar de tener contacto con tu hijo durante ese tiempo", ha añadido.

Por último, el exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha arremetido contra quienes critican a la concursante: "Me encantaría ver a todos estos que critican tanto, ansiosos de televisión y del momentito de gloria en cámara, pasar hambre durante tanto tiempo, tiraditos en la arena, y sin ningún tipo de personalidad. Os encanta agarraros a alguien cuando está en un buen momento, pero cuando veis que está débil, puñaladita por la espalda y a intentar escalar en televisión".