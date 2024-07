Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Javier y Jordan también han acudido al plató de First Dates en busca de su media naranja. El primero reconoce que le cuesta enamorarse porque se quiere mucho. Sus aficiones principales son el pole dance y el baile, y aunque ahora está desempleado, ha trabajado de modelo y de pinche de cocina. Ha tenido dos relaciones, una con una chica que resultó ser lesbiana, y otra con un chico que le engañó con otro. Por eso, busca a alguien en quien poder confiar, pero tammbién "que no me controle ni tenga vicios".

El segundo reconoce que nunca ha estado enamorado, pero tiene ganas de saber qué se siente. Aun que sus padres son de Ecuador, él nació en Valencia. Desde que ha visto a Javier ha sentido una fuerte atracción por él, así como bastante curiosidad cuando le ha contado que ha vivido en el extranjero porque le ha parecido algo interesante.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que la política ha salido a relucir. En ese momento, la atracción que sentía Jordan por su cita se ha ido al garete. Y es que Javier ha reconcido que es votante de Vox. El valenciano no podía salir de su asombro, mientras trataba de hacerle reflexionar sobre si es consciente de que el partido de ultraderecha pretende recortar todos los derechos que tanto le ha costado ganar al colectivo LGTBIQ+.

Javier, lejos de retractarse o cambiar de opinión, le ha dicho a su cita que considera que el partido liderado por Santiago Abascal es el único que puede hacer que la situación económica del país mejore: "Pienso que puede levantar España", opinaba. Además, ha considerado que, aunque "no tengo nada en contra de los gays", o pueda quitar derechos al colectivo, así como el derecho "al aborto", son cosas que pasan a un plano secundario: "Después de recuperar la economía, todo se puede recuperar", ha zanjado.