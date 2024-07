Manuel Pascual, m谩s conocido popularmente en Pasapalabra s贸lo como Manu, lleva apenas unas semanas en el concurso de Antena 3 y ya se ha convertido en todo un cl谩sico, sobre todo en lo que a juegos de palabras se refiere.

Y es que el concursante es muy aficionado a inventarse frases y jugar con las palabras y las expresiones para homenajear a cada una de las personas que comparten su tiempo con 茅l en Pasapalabra, como los invitados semanales del programa. Su despedida no pod铆a ser ajena a esta costumbre.

Ingenio a la hora de despedirse

Fue en el programa de Pasapalabra emitido el martes 2 de julio cuando Manu hizo gala una vez m谩s de su inventiva a la hora de decir adi贸s. El presentador, Roberto Leal, le cedi贸 la palabra para que pudiese despedirse y Manu la tom贸 encantado.

Era el momento en que deb铆a comenzar el rosco, la prueba reina y final de Pasapalabra, pero antes Manu y Vicky, su rival, ten铆an que decir hasta pronto a los invitados que durante unos d铆as los hab铆an acompa帽ado en el plat贸.

En esta ocasi贸n se trataba de Alberto Amarilla, Luc铆a Jim茅nez, Daniel Grao y Natalia Jim茅nez. Los dos 煤ltimos estuvieron en el equipo de Manu durante algunos d铆as, d谩ndole apoyo y ayud谩ndole a conseguir segundos extra de cara al rosco.

As铆 las cosas, cuando lleg贸 el momento de decirles adi贸s, Manu quiso brindarles un peque帽o homenaje por su colaboraci贸n e hizo gala de sus inagotables juegos de palabras.

"Me quer铆a despedir de los dos equipos -anunci贸 Manu-. Del equipo naranja, al ver t贸 (por Alberto Amarilla), me he dado cuenta de que una invitada no luc铆a (Luc铆a Jim茅nez) tanto desde hace mucho tiempo".

De su propio equipo, Manu dijo estar muy "a-grao-decido (por Daniel Grao) porque son la flor y Nata (por Natalia Jim茅nez) de los equipos".

Sus palabras despertaron los aplausos y la admiraci贸n de todos los presentes por el ingenio de que Manu hizo gala. "Ojo, que esto tiene un trabajo a帽adido", asegur贸 Roberto Leal estupefacto al comprobar que Manu cada d铆a va solt谩ndose un poquito m谩s y se siente ya muy c贸modo en el plat贸 de Pasapalabra.