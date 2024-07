Mariló Montero ha vuelto a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con su última publicación. La presentadora ha subido este domingo una fotografía mostrando qué se ha encontrado cuando ha regresado a casa de sus padres.

La comunicadora ha compartido con su comunidad una imagen completamente irreconocible de ella durante su juventud. "Hoy he vuelto a casa de mis padres y me he encontrado conmigo", aseguró Montero en esta publicación, que ya roza los casi 1000 'me gusta' en el momento de redacción de esta noticia.

De hecho, algunos de sus seguidores también le sacaron otros parecidos razones en los comentarios de esta imagen. "Te pareces muchísimo a Yolanda Ventura, la cantante de Parchís", comentó uno de los usuarios.

Aparte de ello, Susi Caramelo, Máximo Huerta y Nicolas Vallejo-Nágera son algunos de los rostros televisivos que han dado 'me gusta' a esta última publicación de Mariló Montero en su perfil oficial de Instagram.