María José Suárez se ha convertido esta semana en la principal protagonista de la prensa del corazón después de que se conociesen algunos detalles de su separación de Álvaro Muñoz Escassi. Con tan solo una semana de diferencia, la exMiss España también se sentará en el plató de 'De viernes' para contestar a las declaraciones del jinete y ya es expareja.

La noticia se ha dado a conocer al termino de la versión de este miércoles de 'Así es la vida' con un vídeo en el que se recogen tanto las declaraciones de Escassi como algunas de las informaciones que se han dicho al respecto.

"Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad", dice la modelo, que hablará en el programa de Telecinco este próximo viernes 12 de julio, compitiendo directamente con la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 11'.

Hace unos días, Escassi rompió su silencio en 'De viernes' con una entrevista en la que quiso dejar claro que María José Suárez y él siempre han mantenido una relación abierta, por lo que no se puede hablar de infidelidad.

Además, el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' habló sin tabús sobre sus gustos sexuales: "¿El hecho de que la chica con la que mantuviste relaciones fuera trans era un problema para María José Suárez o ella sabía de este tipo de relaciones?", le preguntaba Antonio Montero.

"No solo mi gente más cercana, sino que todo el mundo que me conoce sabe que he tenido relaciones con mujeres trans, no lo he escondido nunca. Creo que son unas mujeres maravillosas, tengo amigas trans también, no tengo nada que ocultar. María José claro que sabe todo esto", confirmaba Escassi.