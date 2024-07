'De viernes' ofreció ayer la otra versión de la historia de la ruptura entre Álvaro Escassi y María José Suárez. La empresaria se sentó frente a Bea Archidona y Santi Acosta para aclarar y desmentir las afirmaciones que una semana antes había hecho Álvaro Escassi en ese mismo plató.

"Lo he pasado muy mal, he tenido un dolor muy grande, del que se te agarra en el estómago y no te deja respirar. Ahora siento pena", comenzaba diciendo en su primera intervención. "Él no puede mantener una relación abierta porque es el más celoso de Europa, lo ha dicho para justificar su infidelidad. Él no tiene ni idea de lo que es una relación abierta", continuó.

Además, la invitada se encargó de detallar cómo se enteró de los hechos que desencadenaron la ruptura: "Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre... sin saber que había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué haces despierto?’”. Se había desvelado, respondió. Ella llamó y él no lo cogió. “Se puso muy nervioso y me colgó".

Solo unos días después, Suárez recibe un correo alertando de las actitudes de su marido: "Yo tengo un correo de esta señorita [Valeri] en el que me dice: ‘Hola, María José. La persona con la que tú estás no es la que tú crees".

Tras hablar con Valeri, la amante de Escassi, María José fue consciente de que probablemente existan vídeos de ella teniendo relaciones íntimas: "Me dijo que Álvaro le había enseñado vídeos íntimos conmigo (...) No me lo creía, pero ella me contó detalles de mi cuerpo... Vamos, me dijo cómo llevaba depiladas mis partes. Yo no sabía que me habían grabado manteniendo relaciones sexuales y menos que lo habían enseñado a terceras personas. Eso es un delito, pero no he visto el vídeo. Si hay vídeo, que lo saquen. Yo no tengo miedo".

Por último, lejos de mostrar rencor o rabia hacia Valeria, le transmite un cariñoso mensaje en forma de agradecimiento: "Estoy agradecida a Valeri porque me ha abierto los ojos. Estoy deseando tomarte un café con ella, es mi mejor amiga, me ha abierto los ojos".