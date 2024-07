First Dates es el programa del amor, donde quienes buscan pareja o una nueva relación acuden para intentar encontrar su media naranja. El espacio, conducido por Carlos Sobera, se emite actualmente de lunes a viernes a las nueve de la noche en Cuatro.

El programa suele regalar momentos peculiares y muy singulares y, aunque su propósito es que los participantes encuentren el amor, esto es algo que no siempre ocurre.

Citas a ciegas en First Dates

First Dates, que se estrenó en 2016 y que desde entonces se ha convertido en un programa emblemático de Cuatro, junta a parejas en una cita a ciegas. Los participantes conversan durante una cena para conocerse y evaluar si son compatibles. Al final del encuentro, deciden si tienen intereses en común y quieren seguir conociéndose o si, por el contrario, comprueban que no tienen nada en común y prefieren no volver a verse.

En uno de los últimos programas, First Dates juntó a Luisma, de 51 años, y a María, de 52. Aunque todo parecía prever que tal vez podría surgir el amor en la pareja, Luisma pronto se llevó una decepción y la cita se convirtió en un fiasco.

Él comentó que le gustan las mujeres "macizas" y con una figura bien definida, "como una guitarra". Sin embargo, al conocer a María se llevó un chasco: "Pensé que esto sería una broma de Carlos Sobera o del programa, porque no se parece en nada a lo que busco", aseguró.

"Será la tía de la chica del pueblo, la madre o una amiga de la madre. Pero no, no era una broma, era mi cita", admitió después de Luisma tras conocer a María.

Durante la cena, ella le preguntó su edad y ambos se sorprendieron al saber que tan solo había un año de diferencia entre los dos, aunque Luisma se lo tomó peor que ella: "Cuando la vi, pensé que rondaba los 60, o incluso que los tenía. Está muy envejecida para tener 52", declaró sin miramientos el soltero.

María aseguró que Luisma parece más joven de lo que realmente es y que le gustan los hombres "con menos cara de niño". Además, la mujer explicó que no le gusta que trabaje en la hostelería: "Sé lo que es ese mundo. Sé que hay muchas confianzas entre compañeros y, entre copa y copa, pasan cosas".

Durante la cita en First Dates, Luisma y María se fueron conociendo y pronto se percataron de que no encajaban el uno con el otro. Así que en la decision final, a nadie le extrañó que no quisiesen volver a encontrarse y tener un nuevo encuentro en el que conocerse mejor. Ambos coincidieron en que lo mejor era no repetir la cita.