Los concursantes de Supervivientes: All Stars y el equipo del programa han vivido unas jornadas muy tensas debido al huracán Beryl, que a su paso por Jamaica ha inundado islas, comunidades enteras y ha arrasado muchas zonas.

"Ahora, el huracán está a punto de llegar al golfo de México", según explicó una de las presentadoras del programa, Laura Madrueño, quien está desplazada a Honduras para encargarse sobre el terreno de las pruebas que deben afrontar los concursantes. En esta situación, Superviviventes: All Stars ha vivido de improviso un abandono en directo.

Pendientes del huracán Beryl

Tras jornadas enteras vigilando el desplazamiento del huracán, el equipo de Supervivientes ha podido respirar tranquilo porque finalmente ha cambiado de rumbo. Aún así, el tiempo y las tormentas están haciendo la vida imposible a los concursantes.

"Están a salvo del huracán -ha explicado Jorge Javier Vázquez desde Madrid-, pero no de las tormentas que en las últimas horas les han estado complicando la vida. Mucho ánimo". En el otro lado del mundo, en Honduras, su compañera, Laura Madrueño, recibía la conexión en chubasquero debido al temporal que empezaba a azotar la playa en la que debían celebrarse unas pruebas y unas competiciones juegos entre los concursantes.

"Tenemos un plan B y un plan A en todos los juegos preparados -señaló Madrueño-. Vamos a ir viendo cómo nos afectarán el tiempo y las tormentas a lo largo de las cuatro horas de directo", añadió.

La presentadora, que antes de estar en Supervivientes presentaba el tiempo en Telecinco, aclaró que habían experimentado en los últimos días "lluvias torrenciales que nos dejan imágenes espectaculares, sobre todo de nuestros supervivientes". Sin embargo, confesaba que "el viento es impresionante" pese a que, en estos momentos, parecía imperar la calma.

Ella misma sufre un catarro importante que, de momento, le ha dejado muy tocada la voz y que, de hecho, incluso llegó a obligarle a abandonar la playa durante el primer juego de los concursantes de Supervivientes: All Stars. Instantes después, regresó y, apenas al cabo de unos minutos, se vio forzada de nuevo a dejar definitivamente la conexión tras realizar varios gestos de dolor.

En esos momentos, Jorge Javier Vázquez explicó a la audiencia lo que sucedía: "Nuestra compañera Laura Madrueño no va a poder continuar con el programa porque, como habéis visto, tiene un resfriado bastante fuerte y no podrá volver. La veremos el domingo", anunció, al tiempo que tomaba las riendas de las conexiones de Supervivientes: All Stars para el resto de la noche.