Tras entregarse los premios de 2023 más tarde por la huelga de guionistas, cuando acabe este año habremos visto no una, sino dos ceremonias de los premios Emmy. La próxima será el 15 de septiembre, y desde la próxima semana, o este miércoles, día 17 de julio, para ser precisos, podemos empezar a hacer apuestas sobre cuántos Emmys se llevará 'The Bear'. Comentamos este y otros títulos o nombres que esperamos escuchar en el anuncio de nominados.

1. Un drama: 'Mr. and Mrs. Smith'

Cuando se supo que Donald Glover (cocreador de 'Atlanta') y Phoebe Waller-Bridge (autora de 'Fleabag') iban a colaborar en una revisión de 'Sr. y Sra. Smith' para Prime Video, los más agoreros nos echamos las manos a la cabeza. ¡Realmente se acabó la tele de prestigio! ¡Todo son secuelas, 'remakes', marcas! Y sin embargo, esa serie ha acabado siendo, incluso tras desligarse Waller-Bridge del proyecto, la más perfecta estrenada este año por ahora: una muestra del valor del carisma y de la química (cómo fluye Glover con Maya Erskine), un ejercicio narrativo en constante renovación, una estupenda comedia romántica de acción y, así es, también un gran drama, sobre todo si nos atenemos a ciertos rumores sobre la segunda temporada.

2. Una comedia: 'The Bear'

No sabemos (no al menos los pacientes y legales) si la tercera temporada (en nuestro Disney+ desde el 16 de agosto) será la decepción suprema que se comenta, pero la segunda, que es la que se valora en estos premios Emmy, es historia de la televisión. Son los episodios de la estresante (pues cómo no) deconstrucción y remodelación del restaurante Original Beef of Chicagoland; de una promesa de romance sobrecogedoramente desmantelada por la autoexigencia y la búsqueda de la perfección; de las aventuras culinarias de personajes antes secundarios puestos en necesario primer plano.

3. Una actriz principal de drama: Emma Stone

Sin riesgo no hay gloria. Ese parece el lema vital de Emma Stone desde su paso por 'La favorita', primera de sus diversas colaboraciones con el (casi nunca) nada cómodo Yorgos Lanthimos. Los cocreadores (y protagonistas junto a Stone) de 'The curse' (SkyShowtime) también son conocidos por perturbar al espectador: Nathan Fielder, genio del poshumor, y Benny Safdie, codirector de 'Diamantes en bruto', o la ansiedad hecha cine. Como protagonista femenina de este drama satírico sobre telerrealidad y gentrificación, Stone ha sabido sacar potencial perturbador e hilarante a su sonrisa pluscuamperfecta.

4. Un actor principal de drama: Cosmo Jarvis

Tras papeles notables en películas como 'Lady Macbeth' y 'Mantén la calma' o la quinta temporada de 'Peaky Blinders', el actor británico ha empezado por fin a ser conocido por su nombre con su rol protagonista en 'Shōgun' (Disney+), nueva versión del famoso 'best-seller' sin tanto protagonismo del hombre blanco, por cierto, como la que lideró Richard Chamberlain en 1980. En el papel del marinero inglés John Blackthorne, Jarvis ejerce en gran parte como observador, entre ofuscado y fascinado, de la estricta sociedad feudal del Japón del XVII. Está brillante como pez fuera del agua y también como enamorado torturado.

5. Una actriz principal de comedia: Kristen Wiig

'Palm Royale' (Apple TV+) puede no ser una serie perfecta, pero a veces, todo lo que el cuerpo necesita es un poco de Kristen Wiig paseando por la pantalla con sus (estas sí perfectas) maneras de 'clown' y su mejor falsa sonrisa. Nadie como ella para encarnar a la más torpe (aspirante a) reina del club más exclusivo del Palm Beach de los últimos sesenta, que ya tiene soberana y, además, con el porte de Alison Janney. "Wiig era nuestra opción número uno, por no decir la única", me explicaba hace un tiempo en entrevista el creador de la serie, Abe Sylvia, curtido como guionista/productor de 'Nurse Jackie'.

6. Un actor principal de comedia: Kelsey Grammer

De acuerdo, quizá no hacía falta esta 'Frasier' renovada (SkyShowtime). Y menos todavía sin Niles (David Hyde Pierce), ni su querida Daphne (Jane Leeves), ni el entrañable Martin (John Mahoney), ni el perro Eddie. De acuerdo, los nuevos personajes no logran tapar esas ausencias. Pero, ¿qué hay del viejo Frasier Crane? No se puede negar el 'timing' cómico de Kelsey Grammer, su capacidad para hacer reír a base de delicioso esnobismo y, si se lo propone, también de sacarnos alguna pequeña lágrima, sobre todo ahora que Frasier se ha puesto contemplativo y suave para que su hijo no crea que no le quiere lo suficiente.

7. Una miniserie: 'Expatriadas'

La serie de la cineasta Lulu Wang ('The farewell') para Prime Video no es, al menos, dos de las cosas preocupantes que parece. Aunque un niño desaparece al principio de todo, no es otro drama criminal a la caza y captura de la tranquilidad mental de cualquier padre. Puede que dos tercios de sus heroínas sean ricas, pero tampoco es otra serie sobre los muchas veces risibles problemas de la gente con dinero. Su perspectiva no es la única: en esta historia de desarraigo y dislocación en Hong Kong se da voz y personalidad incluso a las asistentes filipinas que en otra serie habrían sido anónimas.

8. Una actriz principal de miniserie: Emma Corrin

Revelación de 'The Crown' como joven Diana de Gales, Corrin siguió desplegando magnetismo y delicadeza de matiz en una serie bastante menos vista, 'Asesinato en el fin del mundo' (Disney+), como hacker convertida en detective aficionada y autora 'true crime'. La creación de Brit Marling y Zal Batmanglij abundaba en reflexiones sobre capitalismo y tecnología, pero lo que más huella dejaba, quizás, era la historia de amor en el centro del relato, el sentimiento de pérdida que todo lo permeaba. Cuando alguien os diga que las series no son cine, ponedle los emotivos primeros planos de Corrin en esta miniserie.

9. Un actor principal de miniserie: Ewan McGregor

La premisa de 'Un caballero en Moscú', novela y serie (SkyShowtime), puede sonar estática y claustrofóbica. Su héroe es el conde Aleksandr Ilich Rostov, aristócrata ruso que sobrevive milagrosamente a la revolución bolchevique, pero es obligado a pasar el resto de sus días en el Hotel Metropol. Ese microcosmos decadente está, no obstante, lleno de vida y de personajes interesantes, el primero de ellos el propio Aleksandr, un noble decente, amable, pensador, conversador, simpático con todo el mundo… Que permite a Ewan McGregor poner en marcha una implacable ofensiva de encanto.

10. Una banda sonora: 'Fuimos los afortunados'

El tema principal de este drama de Disney+ sobre el Holocausto, o para ser precisos, de una familia judía polaca que sobrevivió milagrosamente a su separación y diferentes formas de maltrato, es una elegante pieza de la gran Rachel Portman, compositora en activo desde los años ochenta, ganadora del Oscar en 1996 por su música para 'Emma'. Chelo y piano, este último el instrumento del personaje de Addy (Logan Lerman), marcando las melodías entre sutiles cuerdas y arpas y detalles casi 'ambient'. Imposible escuchar esa sintonía sin sentir erizarse cada pelo del cuerpo.