Después de semanas de enfrentamientos entre los antiguos tertulianos de Sálvame que trabajan en Quickie y Terelu Campos, parecía que todo se había calmado, y que la hija de María Teresa Campos había hecho enterrado el hacha de guerra, al menos, con Belén Esteban.

Pero nada más lejos de la realidad. Y es que 'la princesa del pueblo' ha concedido una exclusiva a Semana en la que ha hablado de su relación tanto con Terelu como con el resto de las Campos, confirmando que también tiene problemas con Carmen Borrego y con Alejandra Rubio.

En la entrevista Belén Esteban ha confirmado el distanciamiento con quien fue su compañera de plató durante años, según ella porque ha sufrido "una gran decepción". Contra la hermana de Terelu también ha arremetido por su comportamiento tras el fallecimiento de su madre: "Cuando Terelu estaba enfadada con Carmen Borrego por su enfrentamiento con Alejandra, la que apoyó a Carmen fui yo. Y luego le escribo por la misa de su madre y ni me contesta", la lamentado.

Después de esto, la colaboradora de televisión ha revelado que tiene bloqueadas a las tres, metiendo a María Teresa Campos en la conversación: "Las he bloqueado a Terelu, Carmen y Alejandra (...) María Teresa me habría llamado ya, pero es que era tan distinta a sus hijas... No digo que sus hijas sean peores, digo que veía la vida de una manera distinta".

En este sentido, ha opinado que la madre de las Campos habría tratado de solucionar los problemas para restaurar la relación: "María Teresa les regañaría y les diría que bajaran el tonito porque ahora las hijas se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé, y cuidado con eso...".

Por último, la televisiva ha revelado que siente que ya no es que Terelu no le considere una amiga, sino que piensa que ha pasado a ser su enemiga: "Me alegro de que Terelu esté en Mediaset, pero es por su hija Alejandra. Sí me he sentido muy amiga de ella, pero ahora mismo soy para ella una enemiga. Tengo esa sensación".