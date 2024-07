Rodolfo Sancho ha vuelto a hablar después de la publicación del primer episodio de la docuserie ‘El caso Sancho’ en Max. El actor ha concedido una entrevista al periódico El Mundo debido al inminente estreno de la película ‘Un paseo por el Borne’, del director Nick Igea, pero el periodista no ha evitado las preguntas más delicadas sobre la delicada situación que está pasando.

El reportero le preguntaba a Sancho sobre si cree que la polémica de su hijo Daniel le afectará a su carrera, ante lo que el actor ha respondido que “sinceramente, no lo sé. Creo que no tendría por qué afectar. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo. Pero es difícil saber”.

Además, el intérprete reflexiona sobre que “no comprendo por qué mi vida personal interesa a nadie”, a lo que añade que “por el mismo motivo que no entiendo por qué mis opiniones sobre algo que no conozco deban importar, no comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido”. De hecho, recalca que él no ha sido un personaje conocido por vender exclusivas y que no entiende el interés del público.

Rodolfo reconoce que “el 90% de la gente que se me acerca es amable. La gente en general me dice: ‘Mucho ánimo’ o ‘Siento mucho por lo que estás pasando’”, aunque también aprovecha para atizar a los medios: “Y la tercera frase que más repiten es: ‘¡Qué vergüenza de prensa!’. Esa prensa muy determinada que distorsiona y tergiversa todo, que inventa sin pudor”.

Finalmente afirma, siguiendo con el tema, que “hay un tipo de prensa que vive en su mundo de audiencias, que explota todo sin compasión y que no sé si se da cuenta del daño que hace. A todos. Lo único que confío es que la gente, que es inteligente, acabe por darles la espalda. Es vergonzoso el tratamiento que dan de ciertas cosas. Y no hablo solo de mí, me refiero en general.”