'El diario de Jorge' continúa su periplo en las tardes de Telecinco con nuevas historias que están mucho que hablar. El programa vespertino ha recibido este martes a Jymi, un chico de 21 años que queria declararse a su amigo Javier después de más de dos años sintiendo algo más por él.

A pesar de tener un especial miedo por estropear su amistad, Jymi se armó de valorar y se atrevió a confesarle a Javier que le gustaría que fuese algo más que un amigo: "Te quería decir una cosa que llevaba un tiempo rondándome en la cabeza y nunca me he atrevido a decírtelo, porque me daba mucho miedo… desde hace un tiempo estoy notando como que siento algo más hacia ti”.

La respuesta de Javier no se hizo esperar, pero no fue lo que Jymi esparaba: "Al final, tenemos un problema… habrá que hablarlo bien, la comunicación…".

Después de estas palabras, Jorge Javier tomó la palabra para preguntarle directamente a Javier cuáles eran sus sentimientos, yendo directamente al centro del asunto: "¿A ti te gusta Jymi?".

“A mí me gusta mucho como amigo, pero no como novio, nunca me ha gustado como novio”, contestó contundentemente Javier, que intentó que sus palabras no fueran tan duras para su amigo Jymi.