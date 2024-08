Los concursantes actuales de Pasapalabra, Vicky del Cerro y Manuel Pascual, se han ganado ya el cari帽o del p煤blico, que ha empezado a considerarlos de la familia tras ver c贸mo cada tarde de lunes a viernes se enfrentan entre s铆 en un divertido y cultural duelo.

No es de extra帽ar tampoco que, al pasar tanto tiempo juntos, entre ambos concursantes surja una amistad o al menos una muy buena relaci贸n. Lo nunca visto, sin embargo, ha sido lo ocurrido en directo en uno de los 煤ltimos programas, cuando uno de los participantes recibi贸 una declaraci贸n de amor en directo que despert贸 la ternura de todo el plat贸.

A los pocos minutos de empezar Pasapalabra

Todo sucedi贸 poco despu茅s de empezado el concurso y una vez que uno de los concursantes vivi贸 y super贸 la silla azul. En este caso, la 'tortura' le tocaba a Manu, quien tuvo que verse cara a cara con otro aspirante para defender su puesto en Pasapalabra.

La situaci贸n es siempre tensa y, aunque los nervios no ayudan, la experiencia es un grado y Manuel Pascual ya ha pasado por un buen n煤mero de sillas azules como para saber a qu茅 se enfrentaba. A煤n as铆, la emoci贸n sigue viva y el susto no hay quien se lo quite a quien est谩 en la cuerda floja: un fallo, un paso en falso y se acaba la participaci贸n en Pasapalabra. Es una experiencia estresante que ya se ha llevado por delante a m谩s de un concursante con una dilatada trayectoria en el concurso.

Sin embargo, y como ya viene siendo habitual, Manu consigui贸 superar la prueba y regresar a su silla en Pasapalabra para intentar luchar una vez m谩s por el rosco y el bote, que tiene un acumulado de casi 300.000 euros.

Tras recibir las felicitaciones por su triunfo en la silla azul y las consiguientes bienvenidas, Roberto Leal continu贸 adelante con el programa y fue ah铆 donde lleg贸 la sorpresa. La otra concursante, Vicky, estaba sonriente pero inquieta. El presentador le pregunt贸 por sus sensaciones y ella le explic贸 que lo hab铆a pasado mal al ver a Manu en la silla azul, donde pod铆a perder y ser expulsado de Pasapalabra para gran dolor suyo.

"Es que tengo mucho empat铆a y sufro mucho", aclar贸 Vicky del Cerro. "Adem谩s", se confes贸, "le quiero mucho", dijo refiri茅ndose a su rival Manu, unas palabras que despertaron el aplauso y la ternura de invitados, presentador y todo el p煤blico en general.

No es raro puesto que ambos concursantes comparten muchas experiencias y mucho tiempo en plat贸 y lo normal es que surja una estrecha relaci贸n entre ellos pese a la consabida competencia. "Pues en el rosco no tienes tanta empat铆a", le replic贸 Roberto Leal. "No, en el rosco cada uno a lo suyo -explic贸 Vicky-, pero es que ah铆 ya no se puede ir".

Su reacci贸n es fiel testimonio de la estrecha relaci贸n, el respeto y el cari帽o que nace entre los concursantes de Pasapalabra, algo que el 煤ltimo ganador del bote, 脫scar D铆az, ya revel贸 hace escasamente unos d铆as al se帽alar que estaba pasando unos d铆as "desnortado" porque echaba mucho de menos sus rutinas en Pasapalabra y a todas las personas que lo rodeaban en el programa. Y eso que la experiencia le ha engrosado su cuenta corriente en m谩s de 1,8 millones de euros, pero la faceta humana es, al final, lo que siempre se a帽ora.