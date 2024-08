La medicina estética está viviendo su edad de oro. Cada vez son más las personas que deciden someterse a algún retoque, e incluso cirugía estética, para modificar su físico. Uno de los principales objetivos de estas intervenciones es, sin duda, disimular los signos de envejecimiento. Uno de los rostros televisivos más conocidos en nuestro país que tiene esto muy claro es Kiko Matamoros.

El tertuliano tiene ya 67 años, y se ha sometido a varios retoques y operaciones estéticas con la finalidad de aparentar menos edad. Además de cuidar su alimentación y practicar deporte de manera regular, nunca ha escondido que la medicina estética es su gran aliada para mejorar su aspecto físico. Por eso ha compartido con todos sus seguidores en Instagram sus últimos retoques estéticos.

Los últimos retoques estéticos de Kiko Matamoros

El colaborador de televisión y la clínica donde ha acudido a realizarse los retoques han publicado un reel conjunto en el que explican el procedimiento: ácido hialurónico para la marcación mandibular e hilos tensores para combatir la flacidez del rostro. "En enero, creo recordar, vine a ponerme los hilos aquí en la zona mandibular, y he venido a repetir la operación", comenta el padre de Laura Matamoros.

El doctor explica en qué consiste el tratamiento: "Estamos haciendo mantenimiento, aproximadamente cada seis meses, con dos productos. Por una parte, el ácido hialurónico para masculinizar y cuadrangular los ángulos mandibulares, para que tú te veas menos caída en esa zona, por tanto, más masculina o más masculino el ángulo mandibular", detalla.

Después, el sanitario incide en que estos tratamientos no son permanentes y que, para garantizar un buen resultado hay que ser constantes y realizar retoques: "Ya lo hicimos hace seis meses, la verdad es que los resultados fueron bastante buenos. Hoy venimos con un poquito más de caída, retocamos. Esto es cuestión de ser bastante constante, como en tu caso, y pues no tenerle miedo, porque ya has visto que es un tratamiento muy sencillo".

Todas las operaciones y retoques de Kiko Matamoros

No obstante, la marcación mandibular y los hilos tensores no son los únicos tratamientos por los que ha pasado Kiko Matamoros para mejorar su aspecto físico. El tertuliano también ha pasado por quirófano en otras ocasiones para realizarse una rinoplastia para afinar su nariz, una otoplastia para reducir el tamaño de sus orejas y pegarlas más al rostro, un lifting facial para rejuvenecer su rostro, una marcación abdominal para definir el abdomen y los oblicuos, y, por último, una blefaroplastia para eliminar el exceso de piel de los párpados y rejuvenecer la mirada. Además, también se ha inyectado ácido hialurónico para reducir las ojeras y el microblanding para rellenar las cejas.