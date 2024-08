Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Álvaro y Alhorus han acudido al plató del amor en búsqueda de su media naranja. A Álvaro le han dicho que su apariencia es algo andrógina, especialmente por su cabello. Nunca ha tenido una relación amorosa ni se ha enamorado. Durante una conversación con Carlos Sobera, mencionó que su cita ideal sería alguien que también valore tener su propio espacio, sin la necesidad de estar siempre juntos en todas partes. Sin embargo, sí que tiene ganas de enamorarse.

Por su parte, a Alhorus, le gusta la ropa que deja un hombro al descubierto, los tops palabra de honor y prendas que usualmente no usaría un hombre. Cuando vio a Álvaro, sintió una atracción a pesar de que generalmente no le llaman la atención los hombres con el cabello largo. Álvaro le comentó que estaba preparando la selectividad porque no pudo presentarse el año anterior, y Alhorus le contó que su experiencia con ese examen fue desastrosa.

Durante la velada Álvaro dijo que no le gusta viajar, que era muy perezoso para eso, tanto que nunca había cogido un avión. Alhorus, que ha vivido en varios lugares, tampoco supo ubicar en el mapa Praga, ciudad donde estuvo un mes. Álvaro comentó que le gustaría visitar Moscú y Alhorus se sorprendió cuando él le confesó que hubo un tiempo en que estaba obsesionado con ser faraón.

En un momento de la cita, Alhorus quiso observar de cerca las manos de Álvaro, y de pronto se encontraron hablando de animales. Al enterarse de que Álvaro tenía dos tortugas, Alhorus le confesó que no le gustaban mucho los animales marinos y le relató una desagradable experiencia de su infancia: después de un día de playa con sus amigas, al ducharse, un gusano salió de su oreja.

Ni Alhorus ni Álvaro buscan una pareja que sea demasiado absorbente: "Quiero tener habitaciones separadas". Aunque no están seguros de si surgió un sentimiento romántico entre ellos, en el momento de la decisión final los dos dijeron que habían disfrutado mucho de la cita y han acordado volver a verse.