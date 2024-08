Yael enamoró a toda España cuando apenas tenía 10 años. El niño tinerfeño nos robaba el corazón con su tierno relato en un anuncio de Cola Cao: "Me llamo Yael y tengo diez años. Cuando salgo del cole lo primero que hago es ir a surfear". Tan rubio que parecía irreal, y con unos ojos verdes que cautibaban a cualquiera, mostraba a todo el país su amor por el surf.

"A los tres años ya me aguantaba en una tabla de surf. Estaban todos los mayores dentro del agua, y no me dejaban sitio en el mar. Cuando ellos se iban, yo me quedaba practicando con mi papá", contaba el pequeño en el anuncio publicitario con su rasgada y particular voz.

Sin embargo, cuenta que en un momento todo cambió, cuando comenzó a atreverse: "Hasta que un día me lancé al agua, y empecé a robar las olas. Y desde entonces soy uno más. Que sea pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas", sentenciaba el muchacho mientras se bebía una taza de leche con Cola Cao.

Nunca se supo si la historia de Yael era cierta, y muchas personas creyeron que se trataba de un actor. Sin embargo, ahora se han despejado las dudas. Yael Peña existe, tiene 24 años y actualmente es surfista profesional.

Con apenas 15 años se coronó campeón de Europa del Rip Curl GromSearch y, además, ganó junto a su paisana Melania Suárez el Open LPA Surf City. Un año después, en 2016, quedaba en primer lugar en el campeonato de Europa Sub-16.