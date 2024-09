Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Carlos y Esmeralda también buscan su media naranja. Ella tiene 45 años y ya es abuela: "Mi nieto tiene dos años y me tiene enamorada", presumía. Se define como una buena persona, cariñosa y sincera, pero que no ha tenido suerte en el amor. Ha tenido marido, pero después de él varios hombres le han engañado: "Casi todos tenían una doble vida", ha criticado. Cuando piensa en su hombre perfecto lo imagina alto, lleno de tatuajes y "con pinta de malote, pero que no lo sea".

Carlos, por su parte, es de Valencia y trabaja como director de seguridad en el ocio nocturno, y su lema es "conóceme y no te arrepentirás". Cuand ha entrado por la puerta de First Dates, Carlos Sobera le ha pedido que sacara músculo, y después de esto le ha presentado a Esmeralda como Carlos 'el mazado'. Los dos se han gustado a primera vista, y su físico les ha entrado por los ojos.

El valenciano ha confesado que está harto de los líos de una noche. Ha tenido varias parejas, pero su relación más larga ha sido de cinco años, con una compañera de trabajo. Después de esta experiencia, en la que asegura que le "vendieron la moto", piensa que una relación entre compañeros de trabajo no puede funcionar. También le ha trasladado a Esmeralda su deseo de formar una familia y construir un hogar.

En ese momento ella le ha contado que es abuela, y que tiene dos hijos. Carlos al enterarse ha alucinado: "Ya quisieran muchas de 20 estar como ella siendo abuela". Después de esto, Esmeralda le ha contado que su hijo es DJ y que pincha reggaetón, un género que al valenciano no le gusta nada: "Yo soy más de música electrónica. Pero no música electrónica de mascachapas. A mí me gusta el techno".

Los solteros se han atrevido a hablar de sexo, y se han dado cuenta de que pueden llegar a ser muy compatibles en este aspecto, ya que han coincidido en zonas erógenas y posturas sexuales favoritas. Incluso, han llegado a sincerarse, asegurando que ese tema de conversación les estaba excitando. Después de esta cita, Carlos tiene claro que quiere volver a ver a Esmeralda y que le enseñe Toledo.