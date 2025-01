Después de confesar que no para de recibir ofertas de dinero por fotos de sus pies, Emma García volvió a sorprender a todos esta tarde en 'Fiesta' con otra íntima confesión.

Todo sucedió cuando el programa analizaba junto a Ana Sierra, psicóloga y sexóloga, las relaciones sexuales. "Esto se puede utilizar besando una boca, pero también se puede utilizar besando otras partes del cuerpo, porque se pueden besar muchas partes...", decía la sexóloga sobre el pintalabios que llevaba una de las colaboradoras y que mejoraba la experiencia besando.

"Me está gustando mucho aprender esto. Yo esto no lo he probado nunca", decía la vasca. "Os digo una cosa, esto es un lío. Yo soy más de ir al grano, esto no se me da", confesaba la presentadora, que provocaba la risa de los presentes.

"Hay personas que tan solo pueden llegar al orgasmo si hay besos. Es muy curioso porque si no existen los besos, pues les cuesta muchísimo alcanzar ese clímax. Se debería tratar solo cuando existe una obsesión, porque lo sufren y lo pasan mal cuando no hay besos durante la acción", terminó apuntando la sexóloga.