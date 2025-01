Pasapalabra es el concurso m谩s visto en la televisi贸n vespertina en Espa帽a y, por tanto, se convierte en una excelente plataforma para promocionar un evento, una pel铆cula, un libro, una obra de teatro o cualquier otra cosa que se tenga inter茅s en publicitar.

Es por eso que los invitados que semanalmente acuden al programa gozan de una magn铆fica oportunidad para contar y hacer saber al gran p煤blico los nuevos proyectos en los que est谩n inmersos o los 煤ltimos trabajos que han sacado a la luz. Y precisamente as铆 es como en el 煤ltimo Pasapalabra salt贸 una noticia relacionada con la salud que conmovi贸 a todo el plat贸 y despert贸 la emoci贸n e incluso las l谩grimas de los presentes en el programa.

sons

Esta 煤ltima semana los invitados de Pasapalabra han sido tres conocidos actores y una persona vinculada al mundo de la m煤sica que se han dedicado durante varios d铆as a colaborar con los dos concursantes, Manu y Rosa, para hacerles ganar segundos extra de cara a la prueba final: el rosco de Pasapalabra, donde pueden ganar el gran bote, que actualmente acumula cerca de 1,1 millones de euros.

En esta ocasi贸n, los invitados han sido Jes煤s Olmedo, Alejo Sauras y Paola Domingu铆n, adem谩s de la conocida M陋 Jes煤s y su acorde贸n, quien se mostr贸 encantada de volver a estar en Pasapalabra. Todos afirmaron encontrarse muy "a gusto" en el concurso, aunque Alejo Sauras asegur贸 que esta vez se lo hab铆a pasado "incluso mejor que la anterior", algo que agrad贸 enormemente al presentador, Roberto Leal.

Todos ellos le contaron sus proyectos m谩s inmediatos y M陋 Jes煤s y su acorde贸n record贸 que tiene varias galas en los pr贸ximos meses por todo el territorio nacional, aunque eligi贸 hablar sobre todo de una de ellas.

Se trata de la actuaci贸n que llevar谩 a cabo el pr贸ximo mes de marzo en Totana (Murcia) en favor de los afectados por la esclerosis m煤ltiple. El evento tendr谩 lugar el 30 de marzo de 2025 a instancias de la "Asociaci贸n de Esclerosis M煤ltiple del 谩rea 3 de Lorca", aunque la actuaci贸n se celebrar谩 en Totana.

Seg煤n explic贸 M陋 Jes煤s, es "un acto muy especial", sobre todo por el entorno y la gente que participa. "Es algo muy bonito porque est谩s con personas que luchan cada d铆a contra esa enfermedad", declar贸.

Al mismo tiempo, M陋 Jes煤s anunci贸 que tambi茅n acudir谩 en los pr贸ximos d铆as a Picanya (una de las localidades m谩s golpeadas por la dana que arras贸 Valencia el 29 de octubre) para actuar en la residencia de ancianos" del municipio.

No obstante, subray贸 que su intenci贸n es ir a "otras muchas residencias de ancianos" y no s贸lo a la de Picanya, para intentar animar a las personas que all铆 viven y que han sufrido en primera persona las consecuencias de la dana. En este sentido, la invitada de Pasapalabra insisti贸 en que las personas que deben atender a los afectados por la dana y reconstruir las zonas devastadas, "tienen la obligaci贸n de no dejar abandonadas a esas personas".

Sus palabras despertaron la emoci贸n de muchos de la propia M陋 Jes煤s y su acorde贸 y de casi todos los presentes, entre ellos Paola Domingu铆n, quien reside en la provincia de Valencia y durante su visita a Pasapalabra ha reivindicado estos d铆as la necesidad de ayuda. "Ojal谩 que esas personas -finaliz贸 M陋 Jes煤s- puedan salir pronto de este bache".

Tras su intervenci贸n, Roberto Leal aplaudi贸 sus comentarios, dese贸 una pronta recuperaci贸n a todos los afectados y procedi贸 a continuar con la prueba reina de Pasapalabra, el rosco, en la que los dos concursantes se medir铆an para intentar ganar el millonario bote de Pasapalabra.