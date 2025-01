MasterChef y MasterChef Junior ha permitido conocer a personas anónimas que, finalmente se han ganado el apoyo del público de tal forma que les ha servido para impulsarse en redes sociales. Este ha sido el caso de Natalia Jiménez, una joven de 20 años que ahora cuenta con 1.7 millones de seguidores en TikTok y 422.000 en Instagram.

No obstante, la joven no está atravesando por su mejor momento, tal y como ha confesado a sus seguidores en TikTok. Natalia ha publicado un vídeo en el que explica que le han diagnosticado cáncer: "Hago este vídeo porque os vais a enterar igualmente. Me han diagnosticado un cáncer", comienza diciendo visiblemente afectada.

"Es un cáncer de sangre. No es de los peores cánceres que se pueden tener. Y todo el mundo me dice que tengo 20 años. Es muy buen pronóstico", ha explicado. Sin embargo, no ha podido evitar mostrar su parte más vulnerable, mostrando que este diagnóstico ha sido un shock para ella: "Siento que no me lo merezco. Nadie se lo merece".

En el mismo vídeo, cuenta que ya ha tenido problemas de salud previamente, ya que sufrió anorexia: "Tengo 20 años y me he pasado la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia. Y en el momento en que mejor estaba, mas feliz estaba, en el que tenia una relación sana, una buena relación con mi familia... Tengo 20 años, me acababa de comprar mi primer piso. Me viene esto y tengo miedo", lamentaba.

Por otra parte, la joven ha confesado que teme que la enfermedad y su tratamiento no le deje "disfrutar de lo que tengo ahora". No obstante, ha prometido a sus seguidores mantenerse activa en redes sociales porque "siempre ha sido mi vía de escape".

Finalmente, ha acabado su mensaje con unas palabras alentadoras: "Yo sé que voy a salir de esto, lo tengo muy claro porque mi madre se merece que yo esté con ella. [...] En el momento en el que lo asimile sé que voy a sacar fuerzas de donde sea".