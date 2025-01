'El Hormiguero' ha recibido la visita de Andy y Lucas, para hablar de su gira de despedida de los escenarios. Aprovechando la entrevista, Lucas ha decidido por fin abordar los comentarios que el estado de su nariz generó en las redes sociales. Tras negar lo evidente, el artista ha reconocido por fin que se sometió a una rinoplastia que salió muy mal.

"Yo me hice un retoque estético en la nariz porque tenía una desviación del tabique, no hice caso a los médicos en cuanto a las gasas y a las pomadas que tenía que ponerme y no cicatrizó bien, soy el culpable, pero creo que cada uno debe hacer con su vida lo que quiera sin hacer daño a nadie", reconoció. "A mí me han perseguido y me han dicho de todo sin ningún respeto y sin ninguna educación. Por favor, pido que me respeten, que esta es la cara que voy a tener los próximos meses hasta que pueda volver a arreglármela, tampoco creo que esté tan mal".

Lucas aseguró que no reconoció que se había operado por las circunstancias. "Ha sido muy difícil de gestionar. Cuando salió la noticia de mi nariz, había sucedido justo antes la Dana de Valencia y yo me avergonzaba de que se hablara más de mi nariz que de la Dana. Tengo hijos, les dicen cosas en el colegio, tengo también una madre a la que le ha dado un ictus y, se han dicho cosas maquiavélicas sobre mí".