La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha empezado más fuerte que nunca. Una pareja (Ana Luiza y Fran) ha abandonado República Dominicana, una concursante ha tenido que ser atendida por el servicio médico por una crisis de ansiedad (Alba), y ahora otro de los participantes, Montoya, ha perdido totalmente el control sobre sí mismo, estallando al ver las primeras imágenes de Anita, su pareja.

Sandra Barneda apareció en Villa Montaña, y el nerviosismo entre los chicos era más que evidente. La presentadora cargaba la temida tablet y, como no podía ser de otra manera, tenía imágenes para ellos. Al comenzar a visualizar las grabaciones, los chicos no pudieron disimular gestos y caras de disgusto y enfado ante los juegos de Villa Playa. Sin embargo, Montoya se llevó la palma.

El sevillano arrancó a gritar: "¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?!", mientras se iba corriendo a su habitación. Sus cuatro compañeros trataban de calmarle, y es que aunque parecía que Anita se había dado un beso con Manuel, insistían en que "no ha habido nada". Estas palabras no calmaron a Montoya, que acabó cogiendo el peluche que le había regalado su novia para lanzarlo con rabia la piscina.

"Nada más se le escucha a él. ¿Esto qué es? El primer día", gritaba mientras continuaba realizando aspavientos. Sandra Barneda decidió entrar en la habitación del concursante y sentarse en su cama mientras le pedía calma. "No puedo con la falsedad. No puedo con la venganza. He visto un pico y una sonrisa con 'feeling'", seguía lamentándose muy alterado, para después acabar llorando mientras se lanzaba a los brazos de la presentadora del reality.